Menja't el Carnestoltes!

Andorra la VellaDemà comença la disbauxa carnavalera i amb ella arriba la botifarra d'ou i la truita, dos aliments lligats directament a la festa del Carnestoltes que tradicionalment es menjaven just abans de l'inici de la Quaresma, un període de penitència que ens prepara per a la Pasqua i, en el qual, antigament la carn estava prohibida. De fet, la paraula 'carnestoltes' ve del llatí 'carnem tollere', que vol dir 'carns llevades', i per això just abans d'aquesta data, es feien grans àpats per acomiadar la carn i els ous durant una bona temporada.

Els temps han canviat i són poques les persones que mantenen la tradició de no menjar carn, però afortunadament, ens han quedat els costums gastronòmics. Des d'aquesta setmana, al supermercat de Pyrénées Andorra, a la segona planta (o bé comprant en línia), pots trobar la típica botifarra d'ou, feta de carn d'espatlla, cansalada, carn del cap, ous, sal i pebre negre. Amb el color groguenc i de textura granelluda, té una elaboració molt similar a la botifarra blanca, així que si ets fan d'aquest embotit, no te la pots perdre. Ja ho diu la dita, per dijous gras, botifarra fins al nas!

Per postres, coca de llardons

Sí, el porc s'acomiada amb festa grossa abans de la Quaresma i fins i tot el trobem en les postres. I és que si vols completar el menú de dijous gras, o dijous llarder, com també l'anomenen, al forn d'Espícula de Pyrénées aconseguiràs també la coca de llardons. Feta amb ous, sucre, farina, llardons i pinyons, és la millor manera de celebrar el Carnestoltes.

Xucrut, també per Carnaval

Tot i que els alemanys mengen xucrut durant tot l'hivern, és més freqüent que ho facin durant el febrer, coincidint amb el Carnaval, ja que també acostuma a ser l'època més freda al nord d'Europa. I com a Andorra tampoc anem faltats de fred, la xucrut amb botifarra, patates i salsitxes sempre serà una bona opció. A més a més, la col fermentada és una font plena de probiòtics i és rica en vitamines, àcid fòlic, calci i ferro. Un plat per a paladars selectes amb propietats beneficioses per al sistema immunitari i digestiu.