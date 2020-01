Special Olympics Andorra recapta 2.500 euros amb el calendari '12 valors per al 2020’

El grup Pyrénées ha lliurat a Special Olympics Andorra un xec per import de 2.500 euros. La xifra correspon a la quantitat recaptada amb la venda del calendari solidari '12 valors per al 2020', una iniciativa impulsada per aquest grup empresarial i que ha comptat amb la col·laboració de la fotògrafa Céline Pech.

La recaptació es destinarà a fomentar la pràctica d’esports d’hivern entre els esportistes d’aquesta federació. Cal recordar que Special Olympics Andorra comptava fins a la data amb un equip d’esquí alpí i des d’aquesta temporada ha afegit a la secció la pràctica de l’esquí de fons, les raquetes de neu i l’snowboard.

El director de Grans Magatzems Pyréenées, Ivan Armengod, i el responsable de màrqueting del Grup Pyrénées, Ronald Cabrera, han estat els encarregats de lliurar el xec a Estíbaliz González de Herrero, representant dels pares i mares dels esportistes a la junta d’Special Olympics Andorra.