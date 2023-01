Adeu al nou estadi de Prada de Moles

EncampEl projecte del nou Prada de Moles, que es va anunciar el passat estiu, no es farà. L'FC Andorra no tirarà endavant el complex esportiu a Encamp, tal com s'ha anunciat aquesta tarda en una roda de premsa entre el comú i el club esportiu. Per tal d'explicar la decisió han comparegut els cònsols encampadans, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères; el conseller d'Esports Xavier Fernàndez; el president de l'FC Andorra, Ferran Vilaseca; el director general, Jaume Nogués i el directiu Francesc Destrée. Vilaseca ha dit que "és una decisió consensuada entre nosaltres, el comú i el nostre patrocinador principal, MoraBanc, però la desviació (pressupostària) a causa de la conjuntura internacional no ens permet tirar endavant el projecte".