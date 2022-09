Andorra empata amb Letònia i tanca una Nations League de récord

Andorra la VellaLa selecció nacional ha tancat la millor Nations League de la seva història. Els de Koldo Álvarez de Eulate ha finalitzat amb 8 punts, i només dues derrotes, en les sortides a Moldàvia i Letònia. Avui, la tricolor ha sabut patir i empatar un partit que s'havia posat d'esquena després d'una errada que ha causat un gol. El seleccionador ha encertat en els canvis i l'aparició de Berto Rosas ha revitalitzat un equip que en cap moment ha perdut la fe en les seves possibilitats.

L'ocasió més clara del primer tram del partit l'ha tingut Andorra. Després d'una internada per banda, Cucu Fernàndez ha rebut al punt de penal. El davanter, però ha estat lent en la definició i la defensa ha pogut rebutjar. No obstant això, l'àrbitre ha anulat la jugada per fora de joc. Als 20 minuts de joc, la selecció ha tingut la segona. Un córner sacat en curt ha acabat amb la pilota oberta per Pomares, que ha centrat molt bombat trobant el cap d'Alavedra. La seva rematada, però s'ha perdut fora, lluny de la porteria d'Steinbros.

La primera mitja hora de joc ha transcorregut sense que hi hagi sobresalts. No obstant això, el domini territorial ha estat dels locals, doncs Letònia no ha tingut cap ocasió. Així i tot, en el minut 35 de partit, els visitants han començat a estirar-se i un remat de cap de Ikaunieks, que ha obligat a estirar-se a Iker Álvarez a la seva dreta ha suposat un canvi de tendència. Als 38, Jurkovskis ho ha tornat a intentar, però en aquesta ocasió la rematada ha sortit fora.

Quan restaven tres minuts per acabar la primera part, una internada de Cervós, per banda dreta, ha acabat amb una dura entrada d'Ikaunieks, que li ha comportat rebre la targeta groga. La falta, sacada en curt, ha acabat amb córner, després que la defensa rebutgés el xut llunyà de Jordi Rubio. Sense que hi hagués cap més acció destacada, s'ha arribat al final dels primers 45 minuts de joc.

El segon acte ha arrencat igual que el primer, amb Andorra acostant-se a la porteria de Steinbros. Ja als 2 minuts, una combinació en la zona de l'extrem esquerre entre Cervós i Cucu ha acabat amb un fort xut d'aquest últim que ha sortit força desviat. Però, coses del futbol, el gol ha estat letó. Un error local en la sortida de la pilota ha acabat sent fatal. Iker saca de porteria en curt per Marc Vales, qui dins l'àrea per davant la pressió de Cignakis, que assisteix a Gutkovskis, completament sol i aquest només ha d'empènyer la pilota al fons de la xarxa.

El gol ha deixat descol·locada a la selecció i Koldo Álvarez de Eulate ha mogut la banqueta. Ha donat entrada a Berto Rosas i Àlex Martínez i l'equip ha recuperat vigor. Precisament Berto, als 57 de joc, ha tingut una claríssima ocasió. El davanter s'ha emportat la pilota amb velocitat i potència, i només s'ha vist frenat pel porter Steinbors, que l'ha aguantat molt bé en l'u contra u. La rèplica visitant no s'ha fet esperar i en una cavalcada pel carril esquerre, el lateral Jurkovskis ha estavellat la pilota al lateral de la porteria d'Iker.

Letònia ha aconseguit canviar un altre cop la tendència del partit, i ha erigit la figura d'Iker Álvarez. El porter del Villarreal ha tret una mà espectacular als 63 de joc a una rematada a boca de gol de Krollis, i tot seguit ha tornat a intervenir per agafar una pilota solta dins l'àrea. Andorra ha tornat a amençar la porteria visitant als 67 de partit, quan Marc Vales ha rematat fluix, una falta lateral, aparentment sense perill, però que l'excés de confiança d'Steinbros ha acabat convertint en un córner.

Quan faltaven 20 minuts, Koldo ha acabat de cremar les naus, i ha donat entrada a Luis Blanco i Víctor Bernat, situant un 4-4-2 amb dues referències clares com eren el mateix Bernat i Berto Rosas. L'11 ha tingut una segona ocasió d'ençà que ha entrat, però el seu xut ha marxat fora. I la tercera de Berto als 77. Forta canonada del davanter que ha obligat a Steinbros a enviar-la a córner amb moltes dificultats. I a la quarta ha sigut la vençuda. El de l'Utebo ha robat la pilota a Steinbros qui l'havia sortit a jugar amb els peus fora de l'àrea després d'una passada del central Stuglis per acabar xutant a porta buida i fer pujar l'1-1 al marcador. Restaven tres minuts de joc i l'afegit.

Letònia s'ha dedicat a perdre temps fins exhaurir els 4 minuts extra i ha donat per bo l'empat que atenent el resultat entre Moldàvia i Liechtenstein (2-0) els donava l'ascens gràcies al gol average. Amb les taules, Andorra no ha perdut cap matx, a casa, en aquesta lliga de Lliga de les Nacions, completant un campionat històric.

FITXA TÈCNICA:

Andorra: Iker Álvarez; De Pablos, Llovera, Alavedra (Víctor Bernat, 74'), Pomares; Jordi Rubio (Àlex Martínez, 54'), Rebés (Marc Pujol, 87'), Marc Vales, Cervós; Marcio Vieira (Luís Blanco, 73') i Cucu (Berto Rosas, 54').

Letònia: Steinbros; Savalnieks, Dubra, Stuglis, Jurkovski; Ikaunieks, Ernsis (Tarasovs, 81'), Tobers, Ciganiks (Ikaunieks, 84'); Gutkovskis i Krollis.

Gols: 0-1 Gutkovskis (50'), 1-1 Berto Rosas (88').

Àrbitre: Anastasios Papapetrou (Grècia), assistit per Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglu, també grecs. Com a quart àrbitre Andreas Gamaris (Grècia). Ha amonestat a Marc Rebés, Emsis, Ikaunieks, Krollis i Llovera.

Estadi Nacional: 1.102 espectadors.