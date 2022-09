Bakis salva un punt al camp del Mirandés

Miranda de EbroSinan Bakis, el davanter turc fitxat sobre la campana per l'FC Andorra, comença a donar rendiment i ahir, el dia de la seva estrena, va aconseguir marcar un gol que va servir per guanyar un punt. Bakis va fer pujar l'empat a u en el minut 98 de joc, fet que va valdre als d'Eder Sarabia per endur-se un punt del sempre complicat Anduva.

Com ja ve sent habitual, l'entrenador de l'FC Andorra va sacsejar l'onze inicial i va canviar la meitat dels jugadors respecte els que s'havien imposat contra el Granada. L'equip no es va trobar còmode sobre el terreny de joc i el Mirandés, que entrena l'exfutbolista Joseba Etxeberria, tenia el partit on volia: cedint la iniciativa al rival i intentant aprofitar els forats a l'esquena de la defensa.

En aquest context, els locals van avançar-se al marcador. Corria el minut 26 de joc, quan Raúl García va aconseguir connectar amb una assistència de Raúl Navas i batre Lizoain; 1-0. Feia només uns minuts, el mateix García havia tingut una altra gran ocasió, però no va poder superar el porter canari. Amb el gol a favor, el Mirandés encara es va bunkeritzar més, i va cedir tot el protagonisme als de Sarabia. En la sala de màquines, Aguado i Jandro intentaven trenar joc, però l'equip, com ja ve sent habitual en aquest tram de temporada, se li apagaven els llums en arribar a la zona de tres quarts. Amb aquesta diferència es va arribar al descans.

Després del pas pels vestidors, el context no va canviar. El Mirandés continuava amenaçant a la contra i només el bon fer de Lizoain va mantenir els andorrans dins el partit. Primer, amb una espectacular mà a un remat de Raúl Navas, i després volant, a la seva esquerra, per enviar a córner una fuetada de Beñat. Els de Sarabia, per contra, pràcticament no inquietaven el marc d'Alfonso Herrero. Quan mancaven 8 minuts per acabar, l'àrbitre va expulsar Dani Morer després de consultar el VAR. En primera instància, el col·legiat només havia ensenyat la groga al lateral, però després de veure l'acció en vídeo, no va dubtar en mostrar-li la targeta vermella.

Sarabia va gastar el darrer canvi que tenia, i en el minut 85 va donar entrada a Bakis per Ivan Gil. El Mirandés ja es veia guanyador, jugant amb un més, i no els va inquietar els 9 minuts d'afegit que va assenyalar Ais Reig. Però, quan ja s'encarava el darrer minut, una pilota a l'espai per Bakis combinat amb una mala sortida d'Herrero, que es va llençar a terra, però no va atrapar la pilota, van deixar el davanter turc sol, amb el porter darrere seu i la porteria lliure, fet que no va desaprofitar per fer pujar l'1-1 al marcador.

I com es diu vulgarment, somriures i llàgrimes en un final de partit d'infart, i una molt bona posada en escena de dos dels fitxatges de darrera hora, doncs en el darrer tram de partit també va brillar Bundu. L'Andorra tanca el primer tram de temporada amb 7 punts dels 15 possibles superant la millor de les expectatives, tenint en compte els rivals als que s'ha enfrontat.

FITXA TÈCNICA:

Mirandés: Alfonso Herrero; Santos (Parra, 78'), Navas, Michelis, Salins; Sánchez (Jofre, 71'), Beñat, Oriol Rey; Marcos Paulo (Pinchi, 71'), Raúl García (Mraz, 78') i Roberto López (Serrano, 62').

FC Andorra: Lizoain; Dani Morer, Alende, Mika Mármol (Albanis, 63'), Vilà; Iván Gil (Bakis, 85'), Marc Aguado, Jandro; Alti (Bundu, 78'), Marc Fernàndez (Carlitos, 63') i Valera (Hevel, 63').

Gols: 1-0 Raúl García (26'), 1-1 Bakis (98').

Àrbitre: Saúl Ais Reig. Va amonestar a Martí Vilà i va expulsar amb vermella directa a Dani Morer (82').

Estadio Municipal de Anduva. 2.500 espectadors.