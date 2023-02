Cap indici d'irregularitats en els partits de la Lliga, segons la FAF

Andorra la VellaLa Federació Andorrana de Futbol (FAF) no té constància que hi hagi cap partit, des del 2021, que pugui tenir indicis d'estar arreglat o que pugui formar part dels tripijocs d'algun grup organitzat d'apostes. Així ho va dir el president de l'ens federatiu, Fèlix Àlvarez que va recordar que "des del gener del 2021, nosaltres treballem amb Sports Radar, que és una empresa que es dedica precisament a això, a veure si hi pot haver algun indici que pot fer malpensar d'algun partit. Cada setmana auditen tots els partits de la lliga i dels més de 200 que han revisat, no hi ha ni un sol indici". Àlvarez va reiterar la plena disposició de col·laborar amb les autoritats policials tant del país com les internacionals que estan investigant l'operació Conífera.

No obstant això, cal recordar que en la primera fase de la investigació d'aquest cas d'apostes fraudulentes, que se circumscriu geogràficament al sud d'Espanya i a Gibraltar, mai es va apuntar a la Lliga Multissegur. Per contra, les informacions publicades en mitjans espanyols assenyalaven el matx que va enfrontar a l'FC Andorra, que ja era campió i havia pujat a Segona A, contra la Balompédica Linense, l'equip que representa la ciutat de la Línea de la Concepció, frontera amb Gibraltar. Aquest fet podria haver portat a algun tipus de confusió a l'hora de redactar la nota de premsa del cos policial espanyol, atès que, fins a la data, no hi ha cap indici que pugui vincular el campionat andorrà en aquesta xarxa d'apostes il·legals. Finalment, Àlvarez ha afegit que "nosaltres, el 2020, ja vam posar una denúncia en un partit que sí que hi va haver sospites d'irregularitats, i està actualment en fase d'investigació de la policia i ja s'ha cridat a jugadors a fer declaracions. Ara no tenim cap indici en els diferents informes que tenim".