Cinc noms per al tram final del mercat

Andorra la VellaQuan queda una setmana justa perquè es tanqui el mercat, l'FC Andorra té encara deures per fer. Especialment, tal com va dir en la darrera compareixença el director esportiu del club, Jaume Nogués, en la parcel·la ofensiva i en el centre de la defensa. En els darrers jorns, fins a cinc jugadors diferents s'han relacionat amb els tricolor, entre els que va sobresortir el nom del migcampista del Barça, Pablo Torre, que tot sembla indicar que finalment es quedarà en la disciplina blaugrana. En les darreres hores també s'ha apuntat el jugador tunisià nascut a França, Annibal Mejbri, com a possible reforç pel centre del camp. Amb només 19 anys i propietat del Manchester United, el futbolista és una de les grans promeses del panorama Europeu.

Per contra, qui sí que està a prop d'arribar al Principat és l'extrem esquerre Germán Valera; propietat de l'Atlético de Madrid i format a la pedrera del Villarreal, Valera arribaria per intentar fer-se amb aquell flanc de l'atac, que de moment, entre la pretemporada i els dos primers partits oficials ha anat canviant de propietari. Amb experiència a la categoria, va jugar al Tenerife, aportaria un plus de competitivitat a l'atac. No obstant això, el club continuaria necessitant un davanter centre, atès que és la posició que queda per reforçar.

En canvi, el club, segons informa el Diari Marca, estaria a punt de fer-se una oportunitat de mercat. Es tracta del centrecampista Moha, que acaba de rescindir el contracte amb el Valladolid i sembla que tindria les converses molt avançades amb el conjunt d'Eder Sarabia. Internacional en les categories inferiors i format en la pedrera blanca, Moha no ha aconseguit fer el salt del Valladolid B al primer equip, i el conjunt propietat de Ronaldo ha optat per donar-li la baixa, fet que permetria l'arribada d'aquest mig centre de 22 anys a Andorra, sense cost.

Ivan Romero, darrera opció pel 9

Entre els jugadors que han sonat les darreres hores, tampoc es troba la figura del 9 amb experiència contrastada a Segona A i que pugui aportar aquesta quinzena de gols. No obstant això, des de Sevilla s'apunta que Nogués estaria intentant tancar l'arribada del davanter centre Ivan Romero, propietat del club hispalense. Després de dues temporades a Primera RFEF amb el filial del Sevilla, i després que en la passada jugués ja 5 partits amb el primer equip, no hauria acabat de convèncer Lopetegui qui hauria donat el vist-i-plau per a la seva sortida en forma de cessió però sense opció de compra. El Real Zaragoza és un altre dels equips interessats en el manxec.