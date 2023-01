El COA i Andbank reconeixen els bons resultats de Viñals i Moya

Escaldes-EngordanyEl Comitè Olímpic Andorrà i Andbank han reconegut, aquest matí, els bons resultats obtinguts en l'àmbit internacional per Duna Viñals i Pol Moya. Així doncs, la Sala Manel Cerqueda de l'entitat financera ha acollit als dos atletes, que al llarg del 2022, entre altres resultats, van aconseguir un cinquè lloc en el Festival Europeu de la Joventut Olímpica (EYOF) i en els Jocs del Mediterrani, respectivament.

El sotsdirector de Banca País d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha conduït l'acte, que ha comptat també amb la participació del president del COA, Jaume Martí. Precisament, tant Cabanes com Martí han ressaltat la bona feina que s'està fent al Principat en matèria esportiva. "Estem molt contents del rendiment que han obtingut i de cara a aquest any nou, que a més tindrà els Jocs dels Petits Estats, demanem als Reis que continuïn arribant bons resultats" ha dit el president del Comitè.

"Rebre un reconeixement com aquest, i aquest premi, se'ns dubte és molt important i ens ajuda de cara a poder seguir treballant i millorant els nostres resultats" ha dit Pol Moyà, que aquest cap de setmana comença la temporada de pista coberta. El fondista, que té els Jocs dels Petits Estats a l'horitzó, també vol fer bons resultats en els campionats d'Europa i lluitarà per aconseguir la mínima per accedir als Mundials tot i que ha reconegut que "és difícil". Quant a les seves especialitats, Moya es tornarà a centrar en la mitja distància, com és el cas dels 800 i els 1.500 metres i entre somriures ha dit que "ja tocaria batre, aquest any, el rècord del meu pare en 1.500". No obstant això, encara no té decidida quina serà l'especialitat que explotarà més aquest 2023.

Per la seva part, la jove Duna Viñals ha indicat que "principalment, aquest 2023, vull estar el més a prop possible al podi dels Jocs dels Petits Estats que seran a Malta". Cal recordar que, per la seva joventut, Viñals és la primera vegada que participarà en aquesta cita internacional i ha afirmat que "és un repte i ho afrontaré amb totes les ganes, la força i la il·lusió perquè surtin els resultats". L'atleta ha confirmat que es mantindrà centrada en els 400 metres tanques, i que tal vegada pugui formar part de l'equip de relleus. A curt termini, aquest cap de setmana, Viñals participarà a Sabadell en la prova de la Lliga Catalana amb la resta de l'equip d'Andorra.

Pendents del pressupost per Malta

En acabar l'entrega de premis, Martí ha parlat sobre la delegació andorrana que es desplaçarà a Malta aquest estiu. El president del COA ha apuntat que podria ser "més nombrosa que en anteriors ocasions" i versar cap al centenar d'esportistes. Aquest fet, però vindrà clarament mediatitzat per la quantitat d'esports d'equip que hi puguin haver finalment representats. D'altra banda, ha confirmat que estan en converses amb Govern per veure quin serà el pressupost finalment del que disposarà l'expedició "perquè a Malta no s'hi pot anar pas en autobús i els viatges en avió s'han encarit molt". Martí confia en que la delegació andorrana aconsegueixi treure bons resultats en les diferents competicions.