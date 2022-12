Ombra de sospita sobre el fill de Laporta per suposades comissions en fitxatges del Barça

BarcelonaL’1 de febrer del 2022, durant la presentació de l’informe forensic que es va fer sobre la gestió de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta va anunciar transparència en el delicat tema de les comissions en les operacions econòmiques del Barça. “En el passat [fent referència a l’etapa de Bartomeu], a vegades s’han pagat comissions per fitxar un jugador. Si ho fem, el que no faré serà disfressar-ho. Ho explicaré. No diré que costa 17 milions i després resulta que 40 van al pare [assenyalant el fitxatge de Neymar en l’època de Sandro Rosell]”, va assegurar Laporta aquell dia davant els mitjans de comunicació que hi havia a l’Auditori 1899 del Camp Nou. “Si correspon pagar una comissió impactant, ho explicaré. No ho amagaré”, va insistir.

Però aquesta voluntat de ser transparent en les comissions va deixar de posar-se en pràctica ben aviat. De fet, només sis dies després, el 7 de febrer, el Barça va anunciar oficialment que havia tancat l’acord de patrocini amb Spotify . En les negociacions amb l’empresa sueca de reproducció de música per streaming va tenir un paper clau un intermediari, Darren Dein, agent de l’exfutbolista Thierry Henry i l’encarregat de portar Cesc Fàbregas el 2011 al Camp Nou. El mateix Laporta va agrair públicament la feina feta per Dein en l’assemblea per aprovar aquest patrocini que es va celebrar el 3 d’abril. Però, en cap moment, va desvelar l’elevada comissió que s’havia emportat Dein pels serveis prestats en aquella operació.

Ara la falta de transparència en les comissions ha obert dubtes sobre el paper que està tenint Guim Laporta, el fill mitjà del president del Barça, com a representant de jugadors en algunes operacions que ha fet últimament el club blaugrana. El 18 de juliol del 2022, Guim Laporta i Raúl Verdú, representant i exjugador de futbol, van crear conjuntament l’empresa Top Level Football 77, dedicada a la gestió i representació de futbolistes de qualsevol categoria. El mateix Verdú ha reconegut a El Confidencial que l’empresa representa un jugador del cadet A del Barça, Marc Bernal, i que va participar en el fitxatge de Marcos Alonso pel club blaugrana l'estiu passat.

De fet, l’agència de representació del lateral és Lian Sports Group, vinculada a l’agent Fali Ramadani. “L’empresa [Top Level Football 77], en realitat, no està facturant i només s’ha creat per facilitar que el Guim i jo puguem cobrar un salari pels serveis que prestem a Ramadani”, també admet al digital espanyol Verdú, que afegeix que té pendent cobrar per la intermediació en el fitxatge d’Alonso pel Barça. En canvi, apunta que, tot i que l’empresa va col·laborar en les sortides del Barça de Sergiño Dest i Clement Lenglet l'estiu passat, no va cobrar.

El Barça nega l’incompliment de la llei

Aquesta intermediació per part de Guillem Laporta podria provocar una violació del codi ètic del Barça i, fins i tot, de la llei de l'esport de Catalunya, la qual deixa clar que els directius (en aquest cas, Joan Laporta ho seria) tenen prohibit el següent: “Contractar per mitjà de les seves empreses, o en nom de tercer, amb la pròpia entitat esportiva on s’exerceix funcions directives. Aquesta prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents”.

La reacció del Barça davant la publicació d'aquesta informació va ser fer una investigació exprés per part de l'àrea de compliance que va concloure que "s'ha pogut constatar que en cap cas el Sr. Guillem Laporta ha participat en les operacions d’intermediació per als traspassos o cessions relatius a les operacions Alonso-Lenglet-Dest (ni cap altra)" i que, des del Barça, "no s’ha efectuat mai cap pagament a Top Level Football 77". A més, sobre les declaracions de Verdú, el comunicat de l'entitat blaugrana explica que, malgrat que hagin constituït conjuntament Top Level Football 77, Verdú i Guillem Laporta són autònoms, amb independència l'un de l'altre, i que el segon no ha obtingut cap benefici, directe o indirecte, del Barça o d'algun jugador del club. El comunicat està firmat pel director de compliance, Sergi Atienza, un advocat que ja tenia relació amb Joan Laporta abans de ser designat per al càrrec a l’abril a causa que té el despatx al mateix edifici de l'avinguda Diagonal de Barcelona des d’on el president blaugrana dirigeix el bufet Laporta & Arbós, per al qual Atienza havia fet serveis en el passat.

Comunicat del FC Barcelona



👇👇👇https://t.co/dxiY9SEXWX — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 2 de diciembre de 2022

En canvi, el comunicat no diu res sobre un altre aspecte del cas que va posar sobre la taula el Què t'hi jugues de SER Catalunya: el fet que diversos representants expliquen que Guillem Laporta hauria trucat a jugadors del futbol base del Barça amb la intenció de captar-los. L'ARA ha preguntat per aquest aspecte als despatxos del club i la resposta que ha obtingut és que els implicats "ho van desmentir categòricament". D'altra banda, la pregunta també s'ha traslladat a la direcció del futbol formatiu, responsabilitat de José Ramón Alexanco, i a l'àrea de compliance. En aquests casos, la resposta ha estat el silenci.