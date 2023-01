El comunicador Christian Garcia proposa 'La teoría de la triple A' en el marc del cicle Speakers' Corner

Escaldes-EngordanyL'Hotel Roc Blanc ha acollit aquest dillluns al vespre la ponència 'Com convertir l'adversitat en una oportunitat' impartida pel comunicador Christian Garcia, qui va haver de deixar de treballar tot just fa un any quan li van diagnosticar la malaltia d'Strgardt, una patologia ocular genètica poc comuna que provoca la pèrdua de visió progressiva. Durant la conferència, que s'emmarca dins el cicle de xerrades 'Speakers' Corner, Garcia ha exposat a una vintena de persones 'La teoria de la triple A', una eina que ha creat per ajudar altres persones i que es basa en tres conceptes: acceptació, actitud i adaptació davant l'adversitat.