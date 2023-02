Coronar l'Everest i el Lhotse, el repte d'Stefi Troguet

EncampStefi Troguet ha presentat el seu nou repte per aquest any, dins del seu projecte 14x8.000 sense oxigen assistit. L'alpinista ha explicat que, al mes d'abril, marxarà en la que serà la seva cinquena expedició amb un clar i ambiciós objectiu: coronar l'Everest, el pic més alt del món amb 8.849 metres d'altitud.

També ha donat a conèixer un segon objectiu. Ascendir el cim del Lhotse, la quarta muntanya més alta del món, de 8.516 metres d'altitud. Cal destacar que aquest segon repte es durà a terme en funció de com evolucionin les condicions de la mateixa atleta així com les condicions meteorològiques de la zona.

L'encampanada ha destacat que és un repte que arriba abans del previst, però que gràcies a les marques i institucions que li estan donant suport, així com gràcies a l'equip que l'ajuda a gestionar els permisos, entre altres aspectes, intentarà esforçar-se al màxim per a complir l'objectiu 2023 i fer ambdós cims.

Cal recordar que Troguet ja compta amb tres cims de més de 8.000 coronats. L'any 2019 va poder fer el Nanga Parbat, de 8.125 metres d'altitud, i el Manaslu, de 8.163 metres. L'any 2022 va assolir el cim del K2 de 8.611 metres d'altitud amb el mateix equip amb el qual farà l'expedició d'enguany.

Acompanyada pel reconegut alpinista nepalí Nims Dai i el seu equip, viatjarà al mes d'abril al Nepal per fer el 'trekking' fins als primers camps base i fer una bona aclimatació. El mes de maig serà el moment d'atacar l'Everest i el Lhotse.

Per finalitzar, Troguet ha volgut destacar que no s'amaga de dir que realitzarà ambdós cims amb el que ara es coneix com un equip comercial, amb xerpes i alpinistes professionals que l'ajudaran a assolir el seu gran objectiu per a aquest any.