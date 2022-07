Empat d'Or de l'Atlètic Escaldes a Malta

Ta'QaliEmpat amb gust de victòria el que ha aconseguit l'Atlètic Escaldes de Fede Bessone en l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Conference League disputat contra el Gzira United de Malta. Els escaldencs s'han sobrepassat a un gol psicològic, només començar la segona part, i han sabut marcar el ritme del matx, a base de possessió. No obstant això, les jugades de més perill han arribat en centrades laterals, on les precises faltes botades per Cisteró han estat un mal de cap constant per als locals.

La primera part ha estat marcada per la constant igualtat entre els dos equips. La lluita en el centre del camp ha provocat xocs i interrupcions constants, però en cap cas s'han produït accions de perill. Els dos porters han estat mers espectadors i només han participat en jugades amb els peus, actuant com un defensa més a l'hora de la construcció. Sense que hi hagués cap moviment al marcador, s'ha arribat al final dels primers 45 minuts de joc.

El primer gol del partit ha arribat només començar la segona part. La connexió Maxuel Samurai - Jefferson s'ha trobat per primera vegada en tot el partit i la pilota ha acaba a peus de l'extrem, que ha superat Ruiz, 1-0. Gol psicològic el que ha encaixat l'Atlètic, després d'una primera part molt seriosa i que l'ha obligat a anar a remolc durant els segons 45 minuts de joc. No obstant això, els blaus, avui de blanc, han intentat reaccionar ràpidament i amb un xut de falta llunyà, Cisteró ha posat a prova a Radelic. La conseqüència directa d'aquest pas endavant dels de Fede Bessone ha estat deixar espais en la seva esquena, on la velocitat de Maxuel Samurai ha causat problemes. Precisament, en una d'aquestes pilotes llargues, Morales ha hagut de sortir al tall, arribant tard i una falta que li ha comportat la targeta groga. Era el minut 52 de partit.

La insistència de l'equip escaldenc ha tingut premi, i al minut 65 han aconseguit l'empat. Sylvain López ha rematat un córner botat per Cisteró i ha fet pujar l'empat a 1 al marcador. Tot tornava a començar, com si res hagués passat, amb la salvetat i la injecció de moral que dona marcar fora de casa i més quan has començat per darrere al marcador. En una nova falta lateral, el mateix López ha estat a punt de rematar i en el salt ha rebut un cop i ha reclamat penal; l'àrbitre però no ha vist res.

Bessone ha començat a moure la banqueta per evitar que l'equip se li caigués físicament. A manca de 20 minuts pel final, ha donat entrada a Xavi Puerto i Martínez, enlloc de Bouhrama i Bolívar. El Gzira United havia quedat molt tocat i, especialment, cada centrada que feia Cisteró era un perill.

Ja quan mancaven cinc minuts per acabar, Maffeo ha tingut una intervenció brillant, quan Kolega encarava la porteria de Ruiz, el lateral dret s'ha creuat, jugant-se el físic, i ha aconseguit tallar quan el davanter local es disposava a xutar en l'u contra u amb el porter. Ja en el minut 90, l'Atlètic ha reclamat un altre penal, però l'àrbitre ha acabat assenyalant falta del davanter i ha amonestat a López. Sense més sobresalts s'ha arribat al final del partit, amb un empat d'or per l'Atlètic, que ha obtingut un resultat molt valuós i que l'eliminatòria es decideixi la setmana vinent, al Nacional.

FITXA TÈCNICA

Gzira United: Radelic; Marcelo, Mentz, Muscat, Cosic; Scerri, Mendoza (Correa, 61'), Riascos (Gauci, 74'); Jefferson (Mbong, 78'), Maxuell Samurai i Kolega.

Atlètic Escaldes: Ruiz; Maffeo (Eric, 91'), Sànchez, Morales, Cisteró; Bouhrama (Xavi Puerto, 68'), Alonso, Pérez (Gemelson, 82'); Garrido, López (David, 92') i Bolívar (Martínez, 68').

Gols: 1-0 Jefferson (46'), 1-1 López (65').

Àrbitre: Zaven Hovhannisyan(Armènia) assistit pels també armenis Mesrop Ghazaryan i Atom Sevgulyan. Com a quart àrbitre Ashot Ghaltakhchyan (Armènia). Ha amonestat a Morales, Maffeo, Riascos, Muscat i López.

Centenary Stadium.