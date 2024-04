Entrades a 5 euros i accés gratuït pels menors per fer costat l'FC Andorra

Andorra la VellaEntrant en el tram decisiu de la temporada i amb la permanència en joc, des del FC Andorra volem incentivar la màxima assistència possible al camp per fer de l'Estadi Nacional un fortí en aquests últims cinc partits de la temporada com a locals. Per això, andorrans i residents podran comprar entradesa partir de només 5 eurosper aquests darrers duels del curs. Per la seva banda, els menors tindran entrada gratuïta. Els partits contra l'Eibar, el Racing, l'Albacete, el Burgos i el Racing Ferrol seran clau si l'Andorra vol seguir una temporada més al futbol professional. Per això, animem a tots els andorrans a donar un suport a l'equip que de ben segur serà molt important en aquest últim tram.