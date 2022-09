Estrena immillorable del Nacional

Andorra la VellaEstrena immillorable la que ha tingut l'Estadi Nacional a la Liga SmartBank. El coliseu tricolor ha viscut avui el primer partit en la nova categoria i ho ha fet amb el millor dels escenaris: el líder invicte de la categoria, el Granada. Després de dues derrotes seguides, Eder Sarabia ha sacsejat l'onze inicial i ha presentat una alineació que, per moments, tancava amb tres centrals amb Vilanova, el debutant Mika Mármol i Alende, amb Pampín per l'esquerra i Alti en el carril dret. L'aposta ha sigut bona i l'FC Andorra ha tombat l'equip andalús a base de toc i efectivitat (1-0), precisament el que no havia tingut en les jornades anteriors.

L'únic gol del partit no s'ha fet esperar i ha arribat als sis minuts de joc. El Granada, que durant tot el partit ha pressionat la sortida de pilota dels locals, ha avançat molt la defensa. Els de Karanka però han flotat Vilanova, qui ha aixecat la vista i ha enviat una precisa i llarga passada per Iván Gil, que ha superat per dalt els defensors visitants. Gil, que ha fet un gran control, ha arribat cara a cara amb el porter Andre Ferreira. I la definició ha estat per emmarcar. Gil ha picat amb suavitat però fermesa per sobre de la sortida del portuguès, realitzant una vaselina perfecta per fer pujar l'1-0. Una foto espectacular per acollir el primer gol a la història del Nacional a Segona A.

Aquest ha estat l'únic xut entre pals dels tricolor, que avui han tingut aquesta insultant efectivitat. No obstant això, tal com ha passat en altres partits de lliga, els de Sarabia controlaven el joc fins arribar a la zona de tres quarts, on faltaven idees per convertir el bon joc i la possessió en ocasions de gol. Per contra, el Granada s'ha vist amb una tessitura desconeguda per ell, doncs en cap moment de les primeres tres jornades havia anat per sota del marcador. De fet, no havia encaixat encara cap gol. En la parcel•la defensiva, els locals han estat força sòlids i solidaris en la pressió. I on no arribaven, ho feia Lizoain, que avui ha tornat a situar-se sota pals.

El primer ensurt del partit no ha arribat en ocasió de gol, sinó per un xoc. Sergio Molina ha hagut de ser substituït per un fort cop al cap, just abans del descans. Després del pas per vestidors, Jandro Orellana ha passat a conformar el doble pivot per davant dels centrals, juntament amb l'inamovible Marc Aguado. No obstant això, el moment més tens de la tarda s'ha viscut al minut 67 de partit. Una mala sortida de Lizoain, a una centrada lateral ha acabat amb una segona pilota penjada que Antonio Puertas, lliure de marca i sense porter sota pals, ha enviat al fons de la xarxa. El VAR però, ha alertat González Francés, qui després de revisar la jugada en el monitor del camp, ha xiulat falta d'Uzuni per tocar la pilota amb la mà en el salt amb el porter canari. Tot continuava igual.

El Granada ha tret tot l'arsenal de davanters per intentar empatar el partit. Aitor Karanka ha donat entrada al veteraníssim Jorge Molina i al sempre perillós Rubén Rochina. Malgrat l'acumulació de talent, els blanc i vermells topaven una vegada i una altra amb l'entramat defensiu plantejat per Sarabia. I ja amb el temps complert, en el 96, Lizoain s'ha fet gran, gegant, enorme per evitar l'empat i regalar la primera victòria a casa, segona del curs, als 2.740 aficionats que avui han fet història al Nacional. Ni els més optimistes esperaven sumar 6 de 12 punts en les primeres quatre jornades per l'FC Andorra. Però els tricolor, amb dos cops de puny sobre la taula, ja han demostrat que no volen ser una comparsa.

FITXA TÈCNICA

FC Andorra: Lizoain; Alti, Vilanova, Mármol (Pastor, 74'), Alende, Pampín (Vilà, 59); Molina (Jandro, 46'), Aguado (Bover, 85'), Iván Gil, Valera (Hevel, 59'); i Marc Fernàndez.

Granada: Andre Ferreira; Sánchez, Rubio, Miquel (Rochina, 78), Quini (Silva, 58'); Ruiz, Bodiger, Puertas, Arezo (Perea, 58'), Uzuni (Molina, 70') i Callejón (Cabaco, 78').

Gol: 1-0 Iván Gil (6').

Àrbitre: Raúl Martín González Francés. Ha amonestat a Callejón, Uzuni i Hevel.

Estadi Nacional: 2.740 espectadors.