Les germanes Viñals i Teresa Vergés representaran Andorra a l'EYOF d'estiu

Escaldes-EngordanyLes germanes Alba i Duna Viñals, en atletisme, i Teresa Vergés, en natació, conformaran la delegació que ha seleccionat el Comitè Olímpic Andorrà per representar el Principat en el Festival Europeu de la Joventut Olímpica d'estiu, popularment coneguts com a EYOF, i que aplega els millors esportistes d'Europa d'entre 14 i 18 anys. La cita esportiva, que es disputarà a la localitat eslovaca de Banska Brystica, transcorrerà entre el 24 i el 31 de juliol. La roda de premsa de presentació de l'equip s'ha celebrat aquest matí, a la sala Manuel Cerqueda d'Andbank i ha comptat amb la presència del sotsdirector de banca país, Josep Maria Cabanes, el president del COA, Jaume Martí, i el cap de la missió, Jordi Orteu, a més a més de les tres atletes i el seleccionador de natació, Alfonso Maltrana.

Martí ha volgut lloar "l'esforç que fan les famílies perquè aquestes joves puguin representar el país". Al seu torn, Orteu ha explicat que "és la primera vegada a la història que enviem una delegació únicament femenina". Sobre el procés de selecció, el cap de missió ha indicat que s'havia produït alguna altra proposta, però que per marques s'ha optat per deixar-la fora i anar amb les tres escollides. Sobre la banderera, ha reconegut que "el nivell de totes és tan semblant que ho haurem de fer a sorts". Per la seva part, Cabanes ha redundat en "el suport incondicional d'Andbank al Comitè Olímpic Andorrà".

Rebaixar marques

Les tres esportistes vénen de completar una temporada d'estiu amb bons registres. Especialment bona ha estat la de Duna Viñals, en 400 tanques, que ha pogut rebaixar en diverses ocasions el seu millor temps. "Estic molt contenta i tinc moltes ganes de competir. La temporada està anant molt bé i m'agradaria poder tornar a rebaixar la marca als EYOF. I aconseguir el podi seria espectacular, però sé que hi ha molt nivell". Sobre el fet de compartir l'experiència amb la seva germana, ha comentat que "per mi és molt bo poder comptar amb ella i tenir algú amb qui recolzar-me i parlar. Perquè és important controlar els nervis".

Per la seva part, Alba Viñals, que participarà en 100 i 200 metres llisos ha comentat que "arribo amb molta força i vull donar el millor de mi mateixa i superar els objectius que són rebaixar les marques. Estic molt contenta i poder adquirir experiència a nivell internacional". Finalment, Vergés ha declarat que "he estat entrenant tota la temporada per arribar aquí, a aquest objectiu. Ara ho vull gaudir i rebaixar marques en les diferents proves. En 400 lliures estic a un segon del rècord d'Andorra i a 200 estils que estic molt a prop de baixar marca. Hi vaig amb moltes ganes!".