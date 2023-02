El Govern, a l'espera de les alternatives que ara pugui plantejar l'FC Andorra a Prada de Moles

Andorra la Vella"És una llàstima que sigui una infraestructura que degut a raons conjunturals com l'augment del pressupost i altres no es pugui fer realitat". D'aquesta manera es valora des de l'executiu el fet que finalment no es construeixi l'estadi que l'FC Andorra projectava a Prada de Moles. I per poder analitzar les alternatives que hi pot haver sobre la taula, aquest mateix dijous hi ha una reunió prevista entre responsables del Govern i l'FC Andorra per "revisar" com queda finalment el projecte. En aquest sentit, el ministre portaveu, César Marquina, ha recordat que el conveni signat entre ambdues parts perquè l'equip tricolor pugui fer servir l'Estadi Nacional per jugar els seus partits té "una durada molt determinada" i, de fet, molt vinculada a unes alternatives que si ara "desapareixen" caldrà revisar. En aquest sentit, el portaveu de l'executiu ha destacat que caldrà extingir l'acord actual si aquestes alternatives "desapareixen del tot" i ha afegit que, de moment, l'executiu no es planteja un allargament del termini fixat inicialment.

El ministre portaveu ha manifestat que ja dimarts mateix, quan es va fer l'anunci de la renúncia a construir l'estadi a Prada de Moles, es va "coordinar" una reunió entre l'executiu i l'equip per avaluar què és el que planteja ara l'FC Andorra, tenint en compte que la durada del conveni signat estableix que es puguin fer servir les instal·lacions de l'Estadi Nacional per aquesta temporada i la que ve. En aquest sentit, Marquina ha subratllat que s'està a l'espera de veure quines són les alternatives que pot proposar el club.