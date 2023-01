Eder Sarabia: "Hem escollit un camí en el qual intentem anar molt a l’essència del que era el futbol quan nosaltres érem petits. Ja no només és com juguem, sinó com ens comportem".

L'esport és una font de valors que no sempre la tenim molt present. Els qui es troben jugant en categories professionals ho tenen present, ja que es converteixen en allò que els més petits volen ser de grans. Avui conversem de tot això amb Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra.

Després d'haver assolit l'ascens de categoria, quin és el repte que persegueixes per a l'actual temporada?

D'ençà que vàrem aconseguir l'ascens de categoria la temporada passada, teníem molt clar que l'objectiu per a la temporada present era consolidar-nos en la categoria. El salt és molt gran, en tots els sentits, tant en el terreny esportiu com institucional. En aquest cas, el més important és donar continuïtat a aquest gran treball que s'està fent i fer que les bases del projecte siguin les més sòlides possibles perquè puguem mirar el futur amb optimisme i, així, continuar creixent.

Com veus la trajectòria de l'equip després dels darrers mesos de competició?

Estic molt content de com està responent l'equip des d'un inici. Sabíem que la categoria seria molt dura i confiàvem molt en les nostres possibilitats, en la nostra manera de jugar. Però sabíem que havíem de polir certs detalls que, davant d'equips tan forts i amb jugadors tan bons com els que ens trobem a segona divisió, marquen molt la diferència i l'equip des d'un inici s'havia mentalitzat a treballar intensament. Per això també hem arribat on estem en la classificació general i amb la sort de desenvolupar el futbol que nosaltres volem, amb una identitat molt clara i marcada. Tot això ens fa ser molt optimistes de cara al futur.

Quina seria la teva fita com a entrenador del FC Andorra?

Una de les coses quemés il·lusió em fa és veure la resposta de tota l’afició, no només la que assisteix als partits. El FC Andorra ocupa un lloc destacat en els mitjans de comunicació, genera molta il·lusió entre adults i entre nens i nenes. L’any passat en alguns partits jugats a casa no hi haviamés de 150 persones i ara, en gairebé tots els partits, hi assisteixen fins a 1.500 persones. Penso que és important que com a país estiguem recuperant la il·lusió pel futbol, perquè d’aquesta manera crec que el creixement pot ser major i perquè tots junts sempre seremmés forts.

Quins són els valors i missatges que voleu transmetre des del FC Andorra?

Els que venim de fora per treballar al FC Andorra hem de tenir clar que estem representant un país. Crec que tenim la responsabilitat de transmetre uns valors i de donar a conèixer qui som. D’aquí la nostra manera de jugar, intentant respectar al màxim el que és l’esport, el joc, la normativa, i entendre que no tot s’hi val per guanyar, entre d'altres. Hem escollit un camí en el qual intentem anar molt a l’essència del que era el futbol quan nosaltres érem petits. Ja no només és com juguem, sinó com ens comportem. Quan anem a altres camps hem de tenir una actitud sempre impecable, com ara deixar en bon estat el vestuari dels equips que visitem o tenir una bona relació amb els nostres rivals. Sempre he dit que dins el camp no m'agraden les trampes. Sempre m'ha agradat jugar net i dirigir-me cap a l'essència del futbol. M'agradaria que tot això es pogués transmetre i que se sàpiga el que som perquè, com he dit, és una manera de representar un país. I tot això també fa que altres jugadors s'interessin per venir a jugar al FC Andorra. Al cap i a la fi, Andorra és un país on s'hi viu molt bé i jo, personalment, em sento molt feliç de viure-hi.