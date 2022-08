Raúl Lizoain: Hem de tenir tranquil·litat. La Segona Divisió és molt llarga

Andorra la VellaL'FC Andorra debuta demà, al mític Carlos Tartiere d'Oviedo, en la Segona Divisió A. L'equip té pocs jugadors amb experiència en la categoria i la majoria són molt joves. En el media day organitzat pel club, hem parlat precisament, amb un dels qui en té més, el porter Raúl Lizoain, que en la darrera dècada ha oscil·lat entre Primera i la Liga SmartBank amb el Mirandés i el Las Palmas. A més a més, ell ha estat un dels fitxatges que ha pogut fer tota la pretemporada i es perfila com a titular sota pals.

Vostè va ser el primer fitxatge. Com ha anat aquest primer més al club?

Bé, força bé! Ja vaig veure quins eren els objectius quan vaig parlar amb ells i em van traslladar molta ambició. Això em va decantar a venir aquí i estic molt content amb l'equip i amb el país.

És exigent Eder Sarabia?

Sí! Al final és un dels punts positius que té. Té l'ambició de segur creixent amb el club i en aquest sentit t'exigeix.

Canvia molt de segon a primer entrenador?

Un, quan té la responsabilitat de ser primer entrenador no és el mateix. Però en la seva etapa amb Setién, ja era molt exigent i tenia clars els conceptes. Ara però la pot implantar des de zero.

Té el pes de liderar una plantilla molt jove i amb poca experiència?

Aquest és un dels hàndicaps, que la gran majoria no coneix la categoria. Però jo crec que ens pot ajudar. A Miranda em va passar quelcom similar, i jo intento ajudar i aportar el meu granet de sorra. Estic preparat per ajudar a l'equip, però hi ha molta qualitat de jugadors i no es notarà la inexperiència.

Se sent còmode amb l'estil de joc?

A las Palmas també practicava aquest estil. Amb els seus matisos, però més o menys en el futbol canari sempre hem intentat fer un futbol de l'estil. He de continuar agafant conceptes, matisos, però m'agrada i m'hi sento còmode.

Quin objectiu tenen per aquesta temporada?

Com a tal, el principal és salvar la categoria. És el primer any al món professional i la segona A és molt difícil. Garantir la categoria és el primer objectiu. Partit a partit.

Com és la convivència amb els companys?

En general és molt bona amb tothom. Una de les claus de l'equip és el vestidor. Hi ha bon clima i ambient de treball i aquest és un dels secrets que hem de mantenir.

Tenen una arrencada complicada.

És part d'això. Tard o d'hora ens hi havíem d'enfrontar, però en les vuit primeres jornades ens venen tots els candidats al play-off. Són rivals forts i hem de tenir tranquil·litat passi el que passi; sortirem a guanyar cada partit.

Caldrà tranquil·litat si l'arrencada no es bona?

Jo ja porto molts anys en això i a Segona, i el que importa és com quedes al final. Arrencar bé és important, però és veritat que cal tenir tranquil·litat perquè són 42 jornades i això es fa molt llarg.

A nivell personal, què espera Raúl Lizoain?

Vull seguir en la línia d'aquests darrers anys. Vull seguir competint, sumant minuts i al nivell en què he estat. Si estic així podré aportar molt a l'equip.

En els darrers anys ha viscut en llocs molt diferents!

Ho porto força bé! La meva família i jo ens adaptem força bé a tot arreu. Som d'estar tranquils a casa. Jo vinc ajudar a créixer i el poc que hem vist del país ens encanta. Els tres llocs són molt diferents, però aquí estem molt contents.

Com va començar sota pals?

Una mica perquè era el petit de tots els que jugàvem i em tocava posar-me a la porteria. També m'agradava ser jugador, però era això, bàsicament. I em posaven sota pals i se'm donava bé!