Maria Moles seguirà en l'ambiciós projecte del Levante las Planas

Andorra la VellaLa selecció nacional tindrà dues jugadores, la temporada vinent, només un pas per sota de la Liga Iberdrola. Maria Moles i Zoe Montero faran el salt al filial del Levante las Planas, des del juvenil. Cal recordar que enguany l'equip de Sant Joan Despí serà de Primera Divisió. "Soc conscient que poder tenir minuts amb el primer equip serà molt complicat, per què hi ha diverses categories de diferència, però perquè no poder-hi entrenar? La temporada passada ja vaig tenir l'oportunitat de fer-hi entrenaments" ha explicat la central.

En aquest sentit, el que la va convèncer de continuar a Sant Joan Despí va ser "l'ambiciós projecte que s'està tirant endavant". Moles va declarar que el repte que s'han marcat des del Levante las Planas es fer pujar el filial de categoria, que enguany estarà a Primera Catalana. "El repte que em van plantejar, de lluitar per l'ascens per poder reduir la distància amb el primer equip em va agradar molt" recorda la defensa.

Moles, que tot i jugar de central amb la selecció nacional en el seu club actua freqüentment com a lateral, va apuntar que "poder estar en un equip com aquest em permet compaginar els estudis de CAFE (l'antic INEFC) i poder jugar a futbol. A més a més, em permet estar a un molt bon nivell quan és el moment de jugar partits internacionals amb la selecció". La defensa va apuntar que "actualment, Catalunya és un dels llocs on el nivell del futbol femení és més elevat i on més es pot aprendre". Amb la pretemporada a la cantonada, tant Moles com Montero debutaran en partit oficial amb el filial del Levante las Planas a Sant Quirze del Vallès, el 18 de setembre.