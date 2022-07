MoraBanc i Bàsquet Club Andorra, junts fins al 2029

Andorra la VellaEl MoraBanc i el Bàsquet Club Andorra han renovat l'acord de patrocini que els uneix fins al 2029. Així doncs, el vincle entre l'entitat financera i l'esportiva s'allarga set anys més. "Hem estat al costat del club, pràcticament des dels seus inicis, i hem volgut estendre el compromís amb aquest acord i poder suportar el club per tal d'assolir l'ascens. És en aquests moments on també hem d'estar al costat de l'equip, que té uns gestors de primera" ha dit el conseller i director general de MoraBanc, Lluís Alsina, en la roda de premsa celebrada avui, a la seu de l'entitat on s'ha signat el nou contracte.

Per la seva part, el president del club esportiu, Gorka Aixàs ha recordat que "des dels anys vuitanta que estem junts, i des de la darrera temporada a la LEB que MoraBanc apareix al naming del club". A més a més, Aixàs ha afegit que "comptar amb MoraBanc és com comptar amb un germà gran, que sempre t'ajuda quan més o necessites i ens ajuda a tenir uns objectius ambiciosos". L'acte ha estat conduït per la directora de comunicació i marca de l'entitat financera, Mireia Maestre, i ha comptat amb la presència del secretari d'estat d'Esports, Justo Ruiz.

La sortida de Paulí, al caure

En la mateixa roda de premsa, Aixàs ha confirmat que ja hi ha acord amb el Barça per la sortida d'Oriol Paulí, i que és "qüestió d'hores". Quant a Tyson Pérez, ha dit que "comptem amb ell, però sabem què vol marxar. En aquest cas, els tempos seran una mica més llargs". Finalment, sobre els fitxatges en el joc interior, ha indicat que caldrà tenir paciència i no ha descartat alguna altra arribada en la zona exterior.