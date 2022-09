El MoraBanc i el comú d'Escaldes-Engordany renoven l'acord de col·laboració

Escaldes-EngordanyEl conveni de col·laboració que uneix el MoraBanc Andorra i el comú d'Escaldes-Engordany es renova per una temporada més. Així ho han escenificat aquest matí, al Pavelló del Prat Gran, el cònsol menor de la parròquia, Quim Dolsa, i el mànager general del Bàsquet Club Andorra, Francesc Solana. Aquest acord inclou la disputa del Trofeu d'Escaldes-Engordany, que enguany viurà la seva cinquena edició, i el patrocini d'equips de la base, fent especial èmfasi en el de capacitats especials que disputa els partits en aquest mateix poliesportiu. Enguany, el partit es disputarà el 22 de setembre a les 8 de la tarda contra el Prat.

"Per nosaltres, era molt important mantenir el suport de totes les entitats, administracions i patrocinadors en un any que serà complicat" ha manifestat Solana. El mànager ha afegit que "estem gratament sorpresos de tot el suport i això no fa altra cosa que demostrar que el projecte és sòlid i està arrelat després de tots aquests anys". Per la seva part, Dolsa ha celebrat la renovació del conveni i ha dit que "estem molt contents de poder estar junts una temporada més, de poder veure bàsquet aquí, al Prat Gran i sobretot de mantenir el patrocini a l'equip de capacitats especials. Esperem poder contribuir en el retorn a l'ACB que és el que es mereix el club".

Solana també ha parlat del rival, el CB Prat, del que ha comentat que "és el filial del Joventut i serà una prova important, contra un equip dels que ens trobarem que està plagat de gent jove i fa un bàsquet alegre". Després dels dos primers partits de pretemporada, contra el Barça i el Pau Orthez, l'equip afrontarà en els propers dies encontres contra el Bayern de Munich i l'Alacant. El manager ha apuntat que "especialment l'Alacant, i els dos partits de Lliga Catalana contra el Lleida, ens han de donar prova del punt en què ens trobem".

Entrada solidària

Durant la roda de premsa, tant Solana com Dolsa han volgut fer especial èmfasi en el fet que la caixa que es faci amb el Trofeu Escaldes-Engordany serà de caràcter solidari. Tot el que es recapti es destinarà al Projecte Vida, entitat que ajuda a persones que pateixen addiccions. Així doncs, ja s'han posat a la venda 590 entrades a través del web 4ticket.es al preu de 10 euros. "Ni el MoraBanc ni nosaltres volem fer caixa amb aquest partit, i tota la recaptació serà solidària" ha puntualitzat Dolsa.