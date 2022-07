El MoraBanc ja coneix el calendari de LEB Or

Andorra la VellaEl MoraBanc Andorra ja coneix el calendari de la temporada vinent a LEB Or. El conjunt entrenat per Natxo Lezkano debutarà en la competició el 7 d'octubre, a la pista del Tau Castelló, mentre que el primer partit a casa serà el dia 11 del mateix mes, contra el Grupo Alega Cantabria. Alguns dels duels més destacats es produiran en les jornades 6 i 23, contra el San Pablo Burgos (el primer a casa), en la 8 i la 25, contra el Força Lleida (el primer a casa) i en la 9 i la 26, contra el Movistar Estudiantes (el primer a fora). Sens dubte, els partits entre la jornada 6 i la 9, amb un enfrontament amb el Juraisti entremig, suposaran una autèntica prova de foc per a l'equip, que clourà la temporada regular a la sempre difícil pista de l'Acunsa Guipúzkoa.

El general manager, Francesc Solana, ha comentat que "serà una temporada molt dura, perquè només començar ja tenim 3 partits en la primera setmana i debutem a la pista del Castelló, que és un equip ja plenament consolidat en la categoria". Solana ha afegit que "tothom és conscient de la dificultat de la temporada, no només perquè ens posaran l'etiqueta de favorits, sinó perquè hi haurà més equips com el Burgos, l'Estudiantes... i equips amb potencial com Palència o Corunya".