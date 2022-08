El MoraBanc presenta dos dels pilars de la propera temporada

Escaldes-EngordanyEl MoraBanc Andorra ha presentat, aquest matí, a dos dels nous jugadors per a la temporada que arrencarà a l'octubre. Es tracta de l'aler Juan Rubio i del pivot Felipe dos Anjos. El general manager de l'equip, Francesc Solana, s'ha mostrat molt satisfet per ambdues incorporacions, i en la roda de premsa celebrada al Roof Top de l'Hotel Fènix ha explicat que "són dos jugadors que tenen coneixement de la categoria i hi han jugat amb equips molt competitius que la temporada passada van lluitar per l'ascens". Solana ha lloat el coneixement de la categoria d'ambdós jugadors i s'ha mostrat convençut que complementaran perfectament el joc de l'equip.

Per la seva part, Rubio, que fins i tot ja ha dit unes paraules en català, ha declarat que "quan vaig rebre l'oferta no m'ho vaig pensar ni un moment. I més veient que era un contracte de dos anys. Lluitarem per tornar a pujar a l'ACB". Provinent del Palència, l'aler s'ha mostrat convençut de poder aconseguir l'objectiu; no obstant això, tal com va apuntar Schreiner, ha recordat que "hem de treballar molt durant la pretemporada per convertir la plantilla en un equip". Rubio però, s'ha mostrat molt feliç de ser al Principat i amb el convenciment de "poder complir el somni que tenia de nen de poder jugar a l'ACB".

L'altre jugador presentat, el brasiler dos Anjos, ha apuntat que "tenia clar que si acceptava una oferta de la LEB era la del MoraBanc, perquè és un projecte molt sòlid i molt contundent". El pivot completa un dels millors jocs interiors de la categoria i Solana ha comentat que "tenim perfils molt complementaris i estem segurs que ens podran aportar molt. Felipe, amb la seva alçada, ens donarà contundència sota les cistelles". Malgrat els bons auguris, l'ex de l'Estudiantes ha posat en relleu que "la LEB és una categoria molt dura i pel fet de ser el MoraBanc Andorra encara ho tindrem més difícil. Hem de demostrar qui som des del primer partit".

La campanya d'abonats, després de Meritxell

Solana ha explicat que la campanya per captar nous abonats al club es llançarà després de la diada de Meritxell. No obstant això, el general manager ha apuntat que "la gran majoria dels socis de la temporada passada han renovat per aquesta i això ens dona molta energia". A més a més, i en referència als patrocinadors, Solana ha declarat que "comptem, pràcticament, amb el mateix suport i les mateixes quanties que teníem la temporada passada i això ens ha permès fer un equip tan competitiu".