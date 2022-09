Rosas i Cervós donen el triomf davant Liechtenstein

Andorra la VellaCòmoda victòria d'Andorra avui a Liechtenstein. La selecció, de vermell, s'ha imposat amb suficiència a un rival que s'ha descol·locat ben aviat amb el matiner gol de Berto, i a falta d'un partit, completa la millor fase d'una competició oficial de la història. Koldo ha apostat per un sistema híbrid, que passava de 5 a 4 defenses gràcies a les basculacions de Marc Vales, l'autèntica projecció del tècnic sobre el terreny de joc.

El partit s'ha posat ben aviat de cara. No s'havia arribat als cinc minuts de partit quan una precisa centrada des de la banda esquerra d'Àlex Martínez ha trobat a Berto Rosas dins l'àrea. El davanter, ja consolidat com a punta de llança de la selecció, ha rematat de cap, impecablement canviant la pilota de pal a pal, per superar Buchel i fer pujar el 0-1 en el marcador.

A partir d'aquí, amb el marcador a favor, els andorrans s'han dedicat a contemporitzar, cedir en part la iniciativa als locals i buscar sorprendre al contracop. Com ja ve sent habitual, l'estructura defensiva dels tricolor és una de les principals ensenyes d'identitat de l'equip, que creix a partir de la figura de Marc Vales. El 3, que fa funcions de central i mig centre, és l'encarregat d'equilibrar l'equip des de l'eix central per tal que els seus companys es puguin desplegar.

Els locals, amb un panorama de partit que no s'esperaven, no han sabut controlar el matx. Malgrat la invitació inicial de prendre el control, Liechtenstein s'ha anat fent petit, mentre que Andorra anava creixent i defensant-se amb la pilota. No obstant això, no s'han produït noves ocasions de gol i s'ha arribat al final dels primers 45 minuts amb el solitari gol de Berto Rosas.

Durant el descans, els locals han mogut la banqueta i Martin Stocklasa ha introduït fins a tres canvis per intentar canviar la dinàmica del partit. Andorra ha continuïtat amb els mateixos 11 amb què havia començat el partit. El pas dels minuts no ha canviat la tendència del matx, i la primera ocasió clara de gol per als locals no ha arribat fins al minut 69, quan Hasler ha encarat Iker i el porter del Villarreal ha pogut rebutjar la pilota. Posteriorment l'àrbitre ha assenyalat fora de joc. Control total per part dels de Koldo Álvarez de Eulate contra una Liechtenstein que volia però no podia.

En aquest context, si hi havia un equip que estava a prop del gol era Andorra. Una nova internada per banda dreta ha acabat amb una centrada de dreta a esquerra rematada per Martínez que ha acabat al travesser. Restaven 15 minuts i la selecció tenia el partit sota control. Defensant-se amb la pilota i amenaçant al contracop quan la recuperaven. I així ha arribat el 0-2, pobra del carriler esquerre, Joan Cervós. Iker Álvarez ha sacat en llarg una falta des de la frontal de la seva àrea. Primer Víctor Bernat i després Berto Rosas han lluitat la primera i la segona jugada. Cervós, incorporat a l'atac, s'ha aprofitat de la lluita dels puntes, ha recollit la pilota en zona d'extrem i amb un xut sec, ras, al pal curt, ha batut Buchel per sentenciar el partit.

Abans d'acabar el partit, Cervós encara ha tingut el tercer pels andorrans a les seves botes. En una nova internada per banda, ha rebut l'assistència d'Àlex Martínez, però en aquesta ocasió Buchel li ha tapat bé l'angle curt i no s'ha deixat sorprendre. Els locals han intentat respondre, però les faltes laterals i centrades llargues que han realitzat s'han trobat, en tot moment, amb la seguretat d'Iker Álvarez de Eulate. Nova victòria d'Andorra que suma 7 punts de 15 possibles en una Nations League que referma el millor moment de sempre que està vivint la selecció nacional.

FITXA TÈCNICA:

Liechtenstein: Buchel; Hofer, Malin, Traber; Graber (Netzer, 46'), Frommelt (F. Wolfinger, 46'), Luchinger (M. Wolfinger, 78'), Goppel; Hasler, Meier (Kardesoglu, 46') i Gassner.

Andorra: Iker Álvarez; Chus Rubio, Max Llovera, Alavedra, Cervós; Marc Vales (Marcio Vieira, 84'), Cucu (Víctor Bernat, 77'), Xavi Vieira (Marc Rebés, 77'), Àlex Martínez; Marc Pujol (Pomares, 67') i Berto Rosas (Jordi Rubio, 84').

Gols: 0-1 Berto Rosas (4').

Àrbitre: Juxhin Xhaja (Albània). Ha amonestat a Àlex Martínez, Luchinger, Frommelt, Meier, Malin, Marc Vales, Cervós,

Reinhpark Stadion