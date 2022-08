Sarabia confia en el bloc de l'ascens per l'estrena

Andorra la VellaL'FC Andorra viurà dilluns l'històric debut a Segona Divisió A. Avui, en el darrer entrenament de l'equip a l'Estadi Comunal, el tècnic Eder Sarabia, ha parlat en roda de premsa sobre la situació de l'equip. "Està sent una pretemporada una mica més estranya, perquè no tenim tots els jugadors encara, però ja em coneixeu, jo no sóc de buscar excuses i el dilluns sortirem a competir al camp de l'Oviedo". L'entrenador ha valorat que "tenim un inici de campionat espectacular, contra rivals molt complicats i de molt nivell, i veure com ens podem adaptar a aquests equipassos, als estadis i a les aficions, serà clau per a nosaltres".

Respecte al primer partit, que serà contra el Real Oviedo, que estrena entrenador, el preparador basc ha explicat que "hem estat analitzant diversos partits de la Ponferradina, que és on entrenava Bolo la temporada passada, per veure quin tipus de plantejament i de futbol ens presentaran". Sarabia ha reconegut que encara no té l'onze perfilat, ja que "queden tres o quatre detalls que els acabarem de decidir en el decurs fins el partit. Però confio en el bloc que ens va donar l'ascens". Pel que fa a la plantilla, tots els jugadors estaran disponibles. Diego Pampín ja s'ha recuperat de les molèsties físiques que tenia i Álex Petxarroman està ja plenament integrat en la dinàmica d'equip. "L'únic dubte que tenim és en Dani Morer, però perquè ha de ser pare" ha comentat el tècnic.

Finalment, sobre l'arribada de nous jugadors, Sarabia ha declarat que "és cert que ens falten davanters. Avui hem acomiadat Manu Nieto, i estem buscant un jugador que tingui ja experiència en la categoria i ens aporti gol". No obstant això, el preparador ha trencat una llança en favor dels jugadors que integren actualment l'equip i ha dit que "tenim plena confiança amb ells". El tècnic ha apuntat que també s'està buscant reforços en el centre de la defensa.

Nieto, a l'Eldense

Manu Nieto s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys. El jugador, després de ser fitxat a l'estiu, sortirà cedit per una temporada a l'Eldense, que aquest curs s'estrena a Primera RFEF. La voluntat del club és que pugui tenir molts minuts i consolidar el bon rendiment que ja va oferir la temporada passada.