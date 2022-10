Sarabia s'emportaria a Piqué "amb els ulls tancats" com a jugador de l'FC Andorra

Andorra la VellaEder Sarabia, entrenador de l'FC Andorra, va participar en un programa de la Cadena SER espanyola, 'El Larguero', i va ser preguntat per la possibilitat que Gerard Piqué, el propietari del club, acabés la seva carrera com a jugador de l'FC Andorra. L'entrenador va contestar que estaria encantat de comptar amb ell, tot i ser conscient que encara li quedaven uns anys a l'elit del futbol. També va bromejar en relació amb aquesta probabilitat dient que hauria de tenir un bon nivell per jugar, ja que està molt content amb el desenvolupament de la defensa del club durant els últims partits.

