Satisfacció amb la primera Gran Fondo d’Encamp i el Pas de la Casa

EncampLa marxa cicloturista Gran Fondo WorldChampionship d'Encamp i el Pas de la Casa ha estrenat aquest diumenge al matí la primera edició amb un total de 118 participants.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha assegurat que des del comú es fa una valoració "molt positiva d'aquesta primera edició, ja que hem aconseguit tenir una gran festa de la bicicleta i molt bona visibilitat dels ports de la parròquia". A més, "l'esdeveniment ha comptat amb cares molt conegudes i professionals d'alt nivell que han abanderat les proves, sense oblidar el gran ambaixador Jan Frodeno. I, per descomptat, agraïm la participació de tots els corredors".

Marot també ha destacat que veient "el resultat i els comentaris positius que ens han arribat des dels participants i l'organització, ja començarem a preparar l'edició de l'any vinent. I una de les coses que potser canviarem serà la data, mirarem de fer l'esdeveniment al maig, a principis de temporada".

D'altra banda, el director de la cursa, Dani Buyo, ha comentat que des de l'organització "estem molt satisfets. La meteorologia ens ha acompanyat i no hi ha hagut cap mena d'incidència". A més, "agraïm l'aposta del comú per potenciar el cicloturisme i la cultura Gran Fondo, que han vist la realitat amb aquest esdeveniment". Per tot, "esperem que les edicions futures vagin creixent amb noves disciplines. La previsió de cara a l'any que ve és, per exemple, incloure mountainbike amb un dia més i, sobretot, mantenir l'essència".

L'esdeveniment ha comptat amb tres curses, Envalira, Beixalís i Cortals (de 103, 47 i 31 quilòmetres) i s'ha iniciat a les 7.30 hores amb la primera sortida des de la plaça dels Arínsols, on també han tingut lloc la resta de sortides i diverses activitats per als assistents, com una zona de refrigeris, ambientació musical a càrrec de l'artista PatxiLeiva i sortejos de forfets de Grandvalira, material esportiu i diferents obsequis tant pels participants com per als assistents.