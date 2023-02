Victòria de l'FC Andorra després de cinc derrotes consecutives

Andorra la VellaL'FC Andorra ha trencat la mala ratxa de resultats amb la victòria contra l'Sporting de Gijón (1-0). Els de Sarabia només han pogut marcar de penal en un matx que han dominat en la pràctica totalitat. Aquest triomf ha posat fi a una mala ratxa que s'allargava en cinc derrotes consecutives.

Els tricolor han entrat millor al partit que l'Sporting, que també està en crisi de resultats. Christos Almpanis ha estat el més incisiu en aquests primers compassos de partit, portant el pes del joc pel flanc esquerre de l'atac local. Per moments, tot l'equip visitant es trobava tancat dins la seva pròpia àrea. Malgrat ubicar el joc en camp rival, els de Sarabia no tenien la finor necessària en els metres finals per a trobar, amb claredat, la porteria de Cuéllar.

L'ocasió més bona per a l'FC Andorra ha estat als 27 minuts de joc. A la sortida d'un córner, Almpanis ha rematat, al segon pal, i ha aconseguit fer pujar l'1-0 al marcador. No obstant això, i després de consultar el monitor del VAR a peu de camp, González Francés ha anul·lat el gol per una falta prèvia sobre el porter Cuéllar. Es mantenia l'empat. Passada la mitja hora, els asturians n'han tingut una de molt clara. Almpanis ha perdut la pilota a la zona ampla, i des del centre del camp, Aitor ha intentat superar a un descol·locat Ratti. La pilota ha sortit fora per poc.

Bakis ha estat a punt de desnivellar el marcador quan restava poc pel descans. Una bona acció de Pampín, en la zona d'extrem esquerre, ha trobat el davanter dins l'àrea que, des de la frontal de l'àrea petita, no ha arribat a rematar entre els tres pals. La primera part ha acabat amb una nova acció ofensiva per part dels locals. Una nova internada del davanter grec, en aquesta ocasió per la dreta, s'ha convertit amb un xut que s'ha perdut fora, lluny de la porteria de Cuéllar.

El segon acte ha començat amb imprecisions constants entre els dos equips. Els tricolor però, han aconseguit aproximar-se a la porteria de Cuéllar als 55 minuts de joc, en una cavalcada de Valera que el porter visitant ha truncat en atrapar la centrada de l'extrem. La rèplica de l'Sporting ha arribat passat el quart d'hora, quan en una falta centrada des del cercle central, ha acabat, després de dos rebots, al fons de la porteria de Ratti. L'àrbitre, a instàncies del VAR, ha anul·lat el gol per fora de joc.

Les accions més perilloses arribaven des dels flancs. Germán Valera, que havia agafat el relleu d'Almpanis, ha fet una de les seves clàssiques internades, des de fora cap a dins, iha rebut una dura entrada d'Izquierdoz. Però en la revisió del VAR, l'àrbitre s'ha desdit del penal i ha assenyalat una dubtosa falta prèvia força anterior a la jugada. En l'acció immediatament posterior, els tricolor han reclamat un altre penal, en aquesta ocasió sobre Sinan Bakis. En aquesta ocasió, González Francés, després de veure l'acció en el monitor a peu de camp, ha assenyalat els 11 metres.

El davanter turc ha agafat la responsabilitat de transformar la pena màxima. Bakis ha xutat a la seva esquerra, mentre que Cuéllar es vencia just cap a l'altra banda, 1-0. Els de Sarabia prenien la davantera en el marcador quan només restaven 10 minuts. Estan per sota del marcador, els visitants s'han estirat i han obligat a l'FC Andorra a fer una passa endarrere. Ja en el temps afegit, Ratti ha hagut de lluir-se per enviar a córner una rematada de cap de Milanovic. El servei de cantonada s'ha sacat sense conseqüències. En els vuit minuts d'afegit, els locals no han concedit cap ocasió clara de gol i els tricolor han guanyat després de cinc derrotes consecutives.

FITXA TÈCNICA:

FC Andorra: Ratti; Petxa, Alende, Mika Mármol, Pampín; Aguado, Bover (hevel, 87'), Iván Gil (Jandro, 87'); Valera (Alti, 82'), Bakis i Almpanis (Jacobo, 82').

Sporting de Gijón: Cuéllar; Insúa, Izquierdoz, Martínez; Valentín, Zarfino (Queipo, 70'), Díaz, José Ángel (Varane, 46'); Aitor (Otero, 46'), Cristo González (Campuzano, 82') i Djurdjevic (Milanovic, 70').

Gol: 1-0 Bakis (p) (81'),

Àrbitre: Raúl Martín González Francés, assistit des del VAR per Iñaki Vicandi Garrido i Adrián Cordero Vega. Ha amonestat a Djurdjevic, Zarfino i Otero.

Estadi Nacional. 2.010 espectadors.