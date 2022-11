L'avinguda Carlemany serà per a vianants a partir de l'any vinent

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 de novembre de 2012, va ser notícia...

Els cònsols d'Escaldes-Engordany, Trini Marín i Marc Calvet, han anunciat la intenció de tancar el trànsit a l'avinguda Carlemany, amb l'objectiu que l'acció serveixi per revitalitzar el teixit comercial i sigui un 'projecte de futur i un benefici, no només per a la parròquia sinó per a tot el país', tal com l'ha definit Marín.

La intenció és fer per a vianants un tram d'uns 750 metres, entre el carrer de la Unió i l'avinguda de les Escoles, i convertir-lo en 'una gran voravia que els comerciants es puguin fer seva i hi puguin instal·lar les seves terrasses', segons ha indicat el cònsol menor. En aquest sentit, en un primer moment s'adquiriran nous elements de mobiliari urbà per embellir la zona, i de cara al 2015 s'invertirà un milió d'euros per retirar l'asfalt i pavimentar-lo amb el mateix material que les actuals voreres perquè quedi unificat.

Els cònsols han assegurat que tots els estudis fets fins a la data conclouen que és viable fer el tancament, perquè des que es va suprimir un sentit de circulació el trànsit ha disminuït molt fins arribar als 7.000 vehicles diaris, que hauran de transitar pels carrers paral·lels. En aquest sentit, aquest mateix dilluns des del Comú s'ha enviat una carta a Mobilitat fent la demanda, i serà la Taula de Mobilitat la que decideixi quines modificacions de trànsit cal fer, ja que potser s'haurà de canviar el sentit de circulació d'algun dels carrers paral·lels, o dels perpendiculars, pels quals se seguirà creuant l'avinguda. Un cop es prenguin totes les decisions, l'objectiu dels cònsols escaldencs és tancar el trànsit 'el més aviat possible'.

Marc Calvet ha assegurat que s'ha parlat amb la majoria de comerciants de l'avinguda, i que gairebé tots hi estan d'acord i es mostren entusiasmats per la decisió, malgrat que n'hi ha que tenen reticències 'perquè tots els canvis creen dubtes'. Calvet ha afegit que d'ara en endavant volen treballar conjuntament amb els comerciants a l'hora de fer l'embelliment de l'avinguda, i que l'ideal seria poder tenir un portaveu que els representés a tots.

Els cònsols també han informat al Comú d'Andorra la Vella sobre la decisió, i consideren que seria bo que fos un projecte conjunt i que també es pogués tancar l'avinguda Meritxell. De tota manera, han reconegut que a Andorra la Vella 'és més complicat', perquè la xarxa comercial és més àmplia i han de treballar per afavorir moltes zones comercials de la parròquia. De la mateixa manera, també s'ha tractat la qüestió amb la Cambra de Comerç.

El cònsol menor també ha explicat que per una qüestió de mobilitat i de les dimensions del carrer, el tancament no s'ha pogut estendre fins a l'avinguda Copríncep de Gaulle, però s'ha mostrat optimista pel fet que aquesta zona s'està especialitzant en establiments de restauració. Pel que fa a la part alta de l'avinguda, Calvet ha dit que l'any vinent també s'enllestirà l'últim tram que queda per remodelar, i que enguany es va posposar per qüestions pressupostàries.