És Pirineu el Prepirineu?

Si les denominacions Pirineu i Pirineus generen polèmica, no es queden enrere les de Pirineu axial i Prepirineu . Sovint m’arriben comentaris de si «hem anat al Moixeró, al Prepirineu català», o d’altres com «pujarem al Mont Perdut, en ple Pirineu axial», o que «el Prepirineu és més baix i se situa fora del Pirineu».

Els conceptes Pirineu axial i Prepirineu són estrictament geològics. El Pirineu axial es va formar fa 60 milions d’anys, durant el plegament alpí, i és compost per roques paleozoiques que pertanyien a un plegament anterior, l’hercinià, al període primari. S’hi troben roques ígnies com el granit i el pòrfir, metamòrfiques com l’esquist, la pissarra, el gneis, la quarsita i el marbre, i sedimentàries com la calcària devoniana, a més de conglomerats (bretxes) . El Prepirineu es va alçar fa uns 22 milions d’anys i és configurat per roques sedimentàries secundàries i terciàries: calcàries, dolomies, margues, gresos, conglomerats (pudingues), argiles, guixos. .. No n’hi ha de metamòrfiques i les úniques ígnies són les tosques i els basalts dels volcans d’Olot.

Les calcàries devonianes del Moixeró són la prova que aquesta serra no és prepirinenca. Tanmateix, les calcàries secundàries i les dolomies de Mont Perdut demostren que aquest massís, el tercer més elevat del Pirineu i la muntanya calcària més alta d’Europa, és totalment prepirinenc. Ara bé, el Pirineu axial i el Prepirineu estructuren geològicament el Pirineu. Per tant, el Prepirineu és Pirineu.