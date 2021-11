EncampEls alumnes de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp han estat guardonats amb el 3r premi al concurs 'My Rights, My Voice', convocat per la Delegació Europea a Estrasburg i les representacions permanents d'Andorra i de San Marino.

El concurs, on s'hi ha presentat més de 100 propostes, consistia a presentar un projecte que recollís la visió dels infants sobre els seus propis drets i el seu compliment a través d'un vídeo curt –en l'àmbit individual o en grup–. Així, la proposta d'aquests alumnes ha consistit a elaborar una recepta amb els valors, drets i deures que tenen com a infants i adolescents que la societat ha de tenir en compte per tal de progressar.

L'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp compta amb la Comissió de ciutadania i cultura democràtica, formada per alumnes dels quatre cursos de segona ensenyança amb l'objectiu desenvolupar la cultura democràtica en el centre i fer-ho extensiu a la societat amb diverses activitats. Són precisament els alumnes d'aquesta comissió els qui han participat en el concurs 'My Rights, My Voice'. El reconeixement rebut per part del jurat d'aquests premis internacionals asseguren que els servirà per "continuar treballant, encara amb més força i entusiasme, per difondre el nostre concepte de democràcia participativa".

Els alumnes de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp, guanyadors del tercer premi del concurs 'My Rights, My Voice'