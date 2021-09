La quota d'immigració per a la temporada d'hivern creix un 30%

Andorra la VellaLa quota d'immigració per a la temporada d'hivern comptarà aquest any amb 4.200 permisos, la qual cosa suposa un increment del 30,27% respecte de les 3.224 de la temporada anterior. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha afegit, a més, que la quota inicial es pot ampliar en un 30%.

Cal destacar que del total de permisos 2.317 seran per al sector hoteler; 978 per a pistes d'esquí; 479 per a establiments hotelers i restaurants de pistes; 35 per a agències de viatges; 209 per a establiments de lloguer de material d'esquí; 107 per al comerç i 75 per al sector de la neteja. Les autoritzacions que han tingut l'increment més notable han estat el sector hoteler, el sector de la neteja i els treballadors de les pistes d'esquí amb un augment d'un 41%, d'un 25% i d'un 20,14% respectivament en comparació amb la temporada 2020-2021.

Pel que fa al repartiment d'aquestes quotes, 190 permisos seran per a comunitaris fronterers; 1.069 per a treballadors comunitaris no fronterers i 2.941 per a extracomunitaris. El ministre ha subratllat que la quota per a extracomunitaris s'ha incrementat en un 192,4% i per a comunitaris en un 74,2%. Pel que fa a les qüestions sanitàries vinculades a la pandèmia del SARS-CoV-2, cal destacar que es requerirà que els treballadors que vinguin al país estiguin vacunats i hagi transcorregut catorze dies des de la segona dosi. Si no fos així, hauran d'acreditar haver passat la malaltia i estar vacunat amb una dosi i que hagin transcorregut catorze dies. Qüestionat pels mitjans de comunicació sobre quines seran les vacunes vàlides per justificar haver estat immunitzat, Rossell ha manifestat que totes les que hagin rebut el vistiplau de l'OMS o de les autoritats sanitàries europees. De fet, quan aquesta mesura es va anunciar, des de l'executiu ja es va manifestar que servirà qualsevol que hagi estat administrada pels centres autoritzats del país d'origen.

Tal com assenyalen des de l'executiu, atesa la dificultat manifestada pels empresaris per trobar personal dels països de la Unió Europea per a la campanya d'hivern, s'ha augmentat la proporció del nombre d'autoritzacions per a treballadors nacionals d'estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Així doncs, per a la temporada 2021-2022 la proporció del global de la quota aprovada és del 70% per a extracomunitaris i del 30% per a la resta de treballadors. Una xifra que representa un augment en comparació amb la campanya 2019-2020 –la darrera amb normalitat abans de la temporada 2020-2021 marcada plenament per la pandèmia–, quan la proporció era 60% d'extracomunitaris i 40% per a la resta.