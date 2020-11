Brussel·les s'assegura 160 milions de dosis de la vacuna de Moderna

Sisè contracte que la Comissió Europea signa amb farmacèutiques que treballen en la vacuna contra el covid-19. Aquest dimarts, la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula Von der Leyen, ha anunciat que dimecres Brussel·les tancarà la compra anticipada de 160 milions de dosis de la vacuna de Moderna, una setmana després que la companya nord-americana anunciés que el seu tractament té un 94,5% d'efectivitat. "D'acord amb els resultats dels primers assajos, podria ser altament efectiva", ha explicat Von der Leyen.

D'aquesta manera, Brussel·les amplia el catàleg de vacunes de les quals s'ha assegurat milions de dosis perquè arribin de manera "equitativa" a tots els estats membres de la Unió Europea, com recorda la presidenta de la Comissió cada vegada que anuncia un nou contracte. L'últim anunci va ser la setmana passada, quan va comunicar la compra anticipada de 405 milions de dosis de la vacuna de la farmacèutica alemanya CureVac.

Ja s'han signat compres anticipades de dosis amb Pfizer-BionTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sanofi, CureVac i Moderna. En total, doncs, són 1.965 milions de dosis les que Brussel·les té emparaulades amb diverses farmacèutiques per no quedar fora de la cursa global per adquirir la vacuna. Això no implica que es comprin totes les dosis perquè són contractes anticipats que donen suport al procés de recerca i desenvolupament de la vacuna i estan supeditats al seu èxit final.

La xifra dels 1.965 milions de dosis inclou les clàusules d'ampliació perquè el que ha fet la Comissió en diversos casos és emparaular d'entrada 200 milions de dosis que després són "ampliables" a 200 milions més, per exemple. Però agafant la xifra per la banda ampla de la forquilla, implica que la Comissió ha adquirit unes quatre dosis per habitant de la Unió Europea.

Tanmateix, tots aquests contractes no són públics. Brussel·les es nega a publicar-ne els detalls al·legant clàusules de confidencialitat pròpies de la negociació i malgrat que s'ha reclamat des de l'Eurocambra, per exemple. D'altra banda, la Comissió Europea fa setmanes que va emetre un seguit de recomnacions instant els estats a tenir la logística preparada per quan la vacuna estigui a punt tenint en compte el repte que pot suposar la campanya de vacunació i tal com té previst fer el govern espanyol.