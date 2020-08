Tanquen dues escoles a Alemanya per contagis cinc dies després d'haver obert

Després de l'exemple fallit de la reobertura prematura de les escoles a Israel, en què l'executiu de Benjamin Netanyahu es va veure obligat a fer marxa enrere a causa dels rebrots als centres escolars, Alemanya protagonitza un nou capítol de la complexitat que suposa tornar a fer funcionar els engranatges del sistema educatiu mentre la pandèmia no cessa. Dues escoles de l'estat federat de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el primer a reprendre les classes al país, han hagut de tancar les portes cinc dies després de l'inici de curs al registrar dos casos de coronavirus. Es tracta d'un institut de secundària a la ciutat de Ludwigslust, en què una professora del centre ha donat positiu, i d'una escola d'educació primària a Graal-Müritz, on el contagiat és un alumne, segons ha informat la corresponsalia a Alemanya de l'agència Efe.

Ha sigut el districte de Ludwigslust-Parchim qui ha explicat aquest divendres mitjançant un comunicat que l'institut Goethe de secundària, amb una capacitat que ronda els 800 alumnes, estarà tancat almenys fins dimecres de la setmana vinent. Segons les autoritats regionals, es tracta d'una mesura preventiva, ja que la professora que ha donat positiu per coronavirus no havia fet cap classe des de la reobertura del centre, aquest dilluns, però va estar en contacte els dies previs amb altres professors. Amb tot, 55 membres del personal docent hauran de passar ara una prova per veure si estan contagiats. L'administrador del districte, Stefan Sternberg, ha fet una crida a la comprensió: "La seguretat és el primer".

D'altra banda, el districte de Rostock, al qual pertany la localitat de Graal-Müritz, també ha informat aquest divendres que l'escola Ostsee no obrirà les portes dilluns vinent i estarà dues setmanes tancada. En aquest cas, l'alumne que ha donat positiu sí que havia anat al centre de manera presencial. Segons el canal públic de ràdio i televisió Norddeutscher Rundfunk (NDR), tant el menor que ha donat positiu com un centenar de companys amb qui ha pogut estar en contacte, així com deu professors i altres membres del personal escolar, ja estan en quarantena. La resta d'estudiants han continuat amb les classes d'aquest divendres a l'aire lliure i en grups separats. El departament de Salut del districte està fent també un rastreig d'altres possibles persones que hagin pogut estar en contacte amb aquest estudiant de primària.

"Ja vam dir des del principi que hi havia la possibilitat que coses així poguessin passar. És important reaccionar i actuar de pressa. La protecció dels alumnes, els docents i els empleats dels centres escolars és el primer", ha afirmat Bettina Martin, la ministra d'Educació, Ciència i Cultura de l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el land menys afectat per la pandèmia i el primer a reobrir les escoles segons el calendari escalonat del país i després de sis setmanes d'aturada per les vacances d'estiu. Aquesta regió, essencialment rural, ha registrat –segons les dades de l'Institut Robert Koch, l'autoritat de salut pública al país– un total dels 910 contagis dels 214.214 al conjunt d'Alemanya, que per segon dia consecutiu ha superat el miler de positius a tot el país: 1.147. La xifra de víctimes per covid-19 és de 9.183 en tot el país.

La reobertura segueix en altres indrets del país

Malgrat les advertències sobre el risc que "la falta de mesures de prevenció i control poden conduir en poc temps a brots que obliguin a un nou tancament d'escoles" de diversos viròlegs en una carta firmada, entre d'altres, pel director de l'Institut de Virologia de la clínica universitària berlinesa de la Charité, Christian Drosten, i l'experta Melanie Brinkmann, del Centre Helmholtz per a l'Estudi de Malalties Infeccioses de Brunsvic, els alumnes van regressar aquest dijous a les escoles a Hamburg i la setmana que ve està previst que ho facin a Schleswig-Holstein, Berlín, Brandenburg i el Rin del Nord-Westfàlia.