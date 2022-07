L'ex primer ministre japonès Shinzo Abe, mort en un atemptat

BarcelonaL'ex primer ministre japonès Shinzo Abe, de 67 anys, ha mort després que un exmilitar a l'atur li hagi disparat diversos trets per l'esquena mentre feia un acte electoral a la ciutat de Nara. Abe ha estat traslladat inconscient a l'hospital en helicòpter, però els metges no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'exmandatari, que continuava jugant un paper clau en la política nipona, és l'home que ha ocupat durant més temps el càrrec de la història del Japó fins que va dimitir el 2020 . L'atacant ha estat detingut, però no s'han precisat les seves motivacions. És el primer assassinat d'un alt càrrec polític al Japó des dels anys 30.

Després d'un fugaç primer mandat el 2006 que va durar un any, Abe va tornar al càrrec el 2012, amb el compromís de treure l'economia nipona de l'estancament, rebaixar el signe pacifista de la Constitució nipona i restaurar els valors conservadors.

El seu successor, el primer ministre Fumio Kishida, ha condemnat l'atemptat com a "bàrbar". El govern ha cancel·lat tots els actes electorals. Kishida ha afirmat que encara no se saben les motivacions de l'autor, però, segons la televisió estatal NHK, l'exmilitar estava frustrat per l'acció del govern d'Abe. Els mitjans nipons asseguren que l'arma era de fabricació casolana, perquè el Japó té una política molt restrictiva i un índex molt baix de delictes amb armes de foc.

Als vídeos dels fets es veu com el discurs d'Abe és interromput per dues fortes explosions i una fumarada, i com Abe es desploma després del segon tret. Segons la cadena TBS, tindria un impacte al coll i un altre al pit. Uns segons després els membres del seu equip de seguretat immobilitzen un home que estava al darrere de l'ex primer ministre. No sembla que l'atacant intentés fugir de l'escena. Segons la policia, l'home, identificat com a Yamagami Tetsuya, que té 41 anys i va ser membre de les Forces Marítimes d'Autodefensa fins al 2005, ha quedat detingut quan encara tenia l'arma a les mans.

Abe estava a la ciutat de Nara, a 500 quilòmetres de Tòquio, per fer un míting per les eleccions al Senat de diumenge, en les quals el Partit Liberal Democràtic (PLD), al qual pertanyen Abe i l'actual primer ministre, espera revalidar la seva majoria. L'ex primer ministre conservador va ser conegut per la seva política econòmica, batejada com a Abenomics , per recuperar la tercera economia del món de la deflació. El seu suport a l'exèrcit, trencant amb la política no militarista des de la Segona Guerra Mundial, en el conflicte amb Corea del Nord i la Xina, també va marcar la seva gestió. El novembre del 2019 va batre el rècord de permanència al càrrec, però l'estiu del 2020 va acabar perdent suports per la seva gestió de la pandèmia i una sèrie d'escàndols, que van portar fins a la detenció del seu exministre de Justícia.