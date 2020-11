La Comissió Europea rebutja publicar els contractes de la compra anticipada de vacunes

La Comissió Europea va firmar dimecres el seu quart contracte amb una farmacèutica per a la compra anticipada de vacunes del coronavirus. Concretament, va ser amb Pfizer-Biontech per assegurar-se fins a 300 milions de dosis. Però l'executiu comunitari rebutja publicar els detalls d'aquests contractes. Segons ha explicat la comissària de Salut, Stella Kyriakides, Brussel·les no pot publicar els contractes perquè són confidencials.

En un debat al Parlament Europeu, Kyriakides s'ha enfrontat a les reclamacions de diversos parlamentaris que han reclamat més transparència en un procés que implica la inversió de fons europeus en projectes de risc. La comissària d'origen xipriota, però, ha insistit que la Comissió no pot publicar els contractes perquè "les clàusules de confidencialitat" ho impedeixen.

Fins ara, Brussel·les ha emparaulat un mínim de 300 milions de dosis per cada contracte que ha firmat amb AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson&Johnson i Pfizer-Biontech. A més, està en converses amb altres empreses del sector com CureVac. Segons Kyriakides, "les empreses requereixen que aquesta informació sensible sigui confidencial entre les dues parts que firmen el contracte".

Kyriakides s'ha justificat també argumentant que els contractes que firmen els governs de manera bilateral tampoc es poden publicar de manera unilateral, i també ha defensat que mantenir els contractes en la confidencialitat no és només qüestió de protegir els interessos comercials de les empreses sinó de no "debilitar" la posició negociadora de la Comissió: "Hem de ser extremadament curosos durant aquestes negociacions perquè les empreses no puguin escollir al seu gust les millors condicions".

Riscos i responsabilitats dels governs

Cada vegada que rep una pregunta al respecte, la Comissió Europea reitera que està compromesa amb la "seguretat" de la vacuna. Tal com s'explica a l'estratègia europea per accelerar el desenvolupament de la vacuna contra el coronavirus adoptada el 17 de juny, "a canvi dels drets anticipats de compra d'un nombre específic de dosis, la Comissió finança part dels costos de recerca per a part dels productes". Així, el pagament inicial (que no es fa públic) es considera un pagament anticipat a la compra final que després faran els estats membres.

L'estratègia comuna europea adoptada al juny fa partícips els estats de tots aquests processos que gestiona la Comissió Europea, però ja és responsabilitat dels estats tot el procés posterior: "La Comissió serà responsable del procés de contractació pública i dels contractes dels acords de compra anticipada, mentre que els estats compradors assumiran la responsabilitat del desplegament i l'ús de la vacuna, inclosa qualsevol indemnització específica requerida per un acord de compra anticipada determinat".