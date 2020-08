Espanya, el primer país d'Europa i el sisè del món que més casos nous per habitant reporta

Malgrat que l’impacte de la pandèmia és superior a les dades disponibles, l’anàlisi de les xifres que aporten les autoritats sanitàries continua sent la principal eina per fer una radiografia de l’avenç del coronavirus. I Espanya no surt ben parada. Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, l’estat espanyol és, amb diferència, el país europeu amb una incidència acumulada de nous contagis per 100.000 habitants més alta en els últims 14 dies (176), un dels principals indicadors que s'utilitzen per calcular com evoluciona la malaltia. És el sisè país del planeta amb aquesta taxa més elevada, només per darrere del Perú (348), Colòmbia (289), el Brasil (262), l’Argentina (198) i els Estats Units (182), a tocar.

“Espanya ha crescut molt en les últimes setmanes. De fet, fa només un mes i mig aquesta taxa estava per sota de 10 [del 12 de juny al 12 de juliol]”, recorda Martí Català, investigador de l’Institut Germans Trias i Pujol i del grup BIOCOM-SC de la UPC. “És important veure la tendència dels últims dies. Espanya està pujant ràpidament. A l’Argentina, tot i que en menys mesura, també hi ha una tendència a l'alça i, malgrat que fa setmanes que sembla que han d’arribar al pic, no acaben de doblegar la corba. En una situació molt similar està el Brasil, que sembla que per fi està controlant l’epidèmia. D’altra banda, els Estats Units estan en una bona tendència, però veurem com evolucionen en un futur”, valora l’analista. Cal tenir en compte també que els EUA últimament han reduït el nombre de proves, ja que l’organisme sanitari públic nord-americà ja no exigeix “necessàriament” que els contactes estrets d’un positiu es facin proves, segons ha informat aquest dimecres la BBC.

Pel que fa a la taxa reproductiva del virus (rho), Espanya té la més alta d’aquests sis països (1,25), però està allunyada del valor 2, que significa que cada persona contagiada n’infecta dues més. “Aquest indicador ens mostra que en cap d’aquests sis països el virus està totalment descontrolat, ja que la rho es manté per sota de 2. Espanya, però, és el país que té una tendència més preocupant. Tot i així, encara estem lluny de la situació del Perú (1,02) o Colòmbia (0,95)”, valora Català. Malgrat que en aquests països la rho és lleugerament inferior a la d’Espanya, la seva alta taxa d'incidència acumulada de nous contagis fa que estiguin en una situació de més risc.

La situació a Espanya

Sense que hi hagi un consens clar, són diversos els factors que situen Espanya entre els sis països del món que reporten més contagis. Des del relaxament prematur de les mesures de seguretat, la confusió entre els dictàmens polítics i les ordres judicials, els alts i baixos de la temporada turística i els brots locals fins a la falta de rastrejadors, una figura clau quan la detecció d’asimptomàtics demostra que hi ha molts portadors del virus que no en són conscients. “És difícil assenyalar quins són els motius pels quals Espanya està sent tan vulnerable. Espanya té dues ciutats molt poblades, Madrid i Barcelona, on el risc és molt alt i els casos es poden escampar molt fàcilment i la situació es pot estendre ràpidament a tot l’Estat”, afirma Català. “Hi ha altres ciutats del món que ho estan controlant millor, i això vol dir que alguna cosa no s’està fent bé. Ens falten dades per avaluar-ho: no sabem realment quants rastrejadors hi ha, quins criteris s’estan fent servir, quins són els resultats dels estudis de contactes o si s’estan complint les quarantenes”, afegeix l’investigador.

En tot cas, tot i que la tendència espanyola és alcista, Català assegura que s’està lluny de la situació del març i l’abril. “És important recalcar que, malgrat que ara els nombres de casos confirmats siguin gairebé els mateixos que en plena pandèmia al març i l'abril, no es poden comparar les xifres. Abans pràcticament només es feien proves a persones amb símptomes als hospitals i ara s’estan fent cribatges per detectar asimptomàtics. Una bona manera de comparar la situació amb el passat és veure la situació as hospitals”, apunta Català. Actualment a Espanya hi ha, en total, 5.903 pacients ingressats per covid-19 (697 a l’UCI). Dijous passat, quan Sanitat va començar a donar aquesta dada, eren 4.636 hospitalitzats (522 a l’UCI). A mitjans d’abril es van arribar a superar els 5.500 pacients greus ingressats a tot l’Estat.

“A Espanya es va mantenir un cert control durant el mes del juny, però aleshores van començar els brots d’Aragó i Lleida, després a la resta de Catalunya, i les últimes setmanes la pujada ha sigut generalitzada”, diu. “Ara la tendència més preocupant és Madrid, on els casos estan pujant molt ràpidament. I això està repercutint directament en els hospitals: més de 500 hospitalitzacions en l’última setmana. És una zona molt densa que està connectada a tot Espanya, i si Madrid no pot contenir el virus la resta de l’Estat anirà al darrere”, continua Català. ¿I a Barcelona? “En aquests moments la situació està més controlada. No podem dir sota control, però sí que en una millor situació que no pas fa unes setmanes. El problema és que ens hem estancat i no s'aconsegueix reduir els contagis. Estem a la meitat del camí. L’epidèmia no creix, però tampoc decreix”.

Països del món amb més contagis nous per 100.000 habitants Perú: 348 (594.326 casos en total) Colòmbia: 289 (541.147) Brasil: 262 (3.605.783) Argentina: 198 (342.154) Estats Units: 182 (5.715.567) Espanya: 176 (419.849) Iraq: 133 (207.985) Xile: 123 (399.568) Sud-àfrica: 79 (611.450) Equador: 75 (108.289)