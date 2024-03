Eleccions anticipades a Catalunya el 12 de maig

Andorra la VellaEl president de la Generalitat Pere Aragonès ha anunciat després de fracassar en l'aprovació dels seus pressupostos que convoca eleccions al parlament de la Generalitat. Aquestes se celebraran el pròxim 12 de maig, tal com ha explicat en una roda de premsa des de Palau.

Aragonès tenia el suport del PSC per tirar endavant amb els pressupostos, però encara necessiten dos diputats més i allà és on han fracassat les negociacions amb grups com els comuns, suposadament pel projecte del casino previst a Tarragona, i de Junts, que pretenia una baixada d'impostos com a contrapartida.

La convocatòria d'eleccions el diumenge 12 de maig implica que la campanya electoral comenci el divendres 26 d'abril i acabi el dia 10 de maig.