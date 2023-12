Escaldes comença la legislatura amb la baixa (temporal) de Rosa Gili

Escaldes-EngordanyCom si d'una innocentada es tractés, minuts abans de l'inici de la sessió de la constitució de la corporació comunal d'Escaldes-Engordany, s'ha anunciat que qui havia de prendre possessió com a cònsol major, Rosa Gili, no estaria present en el consell. Una indisposició l'ha deixat KO i no ha pogut ser reelegida per al segon mandat. Aquesta, però només és una anomalia temporal, atès que la seva candidatura s'ha presentat igualment i en la següent cita farà el jurament o promesa com a consellera i com a cònsol.

Davant aquesta situació, el cònsol menor sortint i entrant, Quim Dolsa, ha actuat de mestre de cerimònies, assistit per la consellera major sortint, Cèlia Vendrell. D'un en un, els vuit consellers de govern, liderats pel cònsol menor Quim Dolsa, així com la consellera major, Magda Mata, el conseller menor Valentí Closa, i el capità de reserves, David Pérez, i la resta d'integrants de l'equip de govern, Laura López, Ramon Tena, Marc González i Maria Efigénia Carriço, ja han pres possessió dels seus càrrecs. Després ha estat el torn dels candidats de Demòcrates que han jurat o promès el seu càrrec. Anna Garcia, Gemma Bofarull i Gabriel Guerrero, han rellevat Miquel Aleix, Núria Barquín i Jordi Vilanova.

"El que apostem és per fer una feina que continuï la que ja vam engegar en el mandat anterior" ha dit Dolsa, que ha remarcat que "malgrat això, entren persones noves i idees noves a govern que segur que ens ajudaran molt". Sobre les prioritats, el cònsol menor ha apuntat a "fer tot el que estigui a les nostres mans en matèria d'habitatge". Quant al projecte Caldes ha dit que "és un projecte viu, que el comú engega i que esperem, com ja està passant, que els privats vinguin a continuació invertint en una zona de la parròquia que no estava en les millors condicions". Així doncs, les principals inversions, segons el que ha apuntat aquest dijous Dolsa, aniran relacionades a l'habitatge, els aparcaments i completar la part pública del projecte Caldes.

Per la seva part, la que durant els quatre anys vinents serà la líder de la minoria comunal, la demòcrata Anna Garcia, ha comentat que "nosaltres venim aquí per aportar la nostra visió i treballar per a tots els ciutadans d'Escaldes-Engordany". A més a més, ha afegit que "la nostra voluntat és poder fer una oposició que sigui constructiva" i no ha descartat que algun dels projectes que portaven en el seu programa electoral es presenti per tal que pugui formar part de l'acció de govern dels pròxims quatre anys.