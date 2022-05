Nou assalt rus a la planta d'Azovstal, on encara hi queden civils

BarcelonaRússia duu a terme aquest dimecres el que podria ser l'assalt final a la planta siderúrgica d'Azovstal, l'últim reducte ucraïnès a Mariúpol on encara hi ha centenars de civils refugiats, entre els quals més de 30 nens. Moscou ha confirmat que està atacant la planta amb "artilleria i avions" malgrat que poc abans ho havia negat. De fet, els combats entre soldats russos i ucraïnesos a la planta ja fa més de dos dies que van començar, tot i que diumenge es va iniciar l'evacuació dels civils que s'havia pactat amb el Kremlin. Els primers evacuats d'Azovstal van arribar ahir dimarts a Zaporíjia, una ciutat més al nord encara en mans ucraïneses, però l'infern per als que queden encara als búnquers sota el complex metal·lúrgic no s'ha acabat ni molt menys.

L'alcalde de la ciutat, Vadim Boitxenko, assegurava aquesta tarda que havien perdut el contacte amb els soldats ucraïnesos que defensen la planta: "Malauradament, no hi ha cap connexió amb ells per saber què està passant, si estan sans i estalvis o no". Però poc després, cap al vespre, hi van poder tornar a contactar. Boitxenko ha explicat que els soldats que encara queden a la planta, de la 36 brigada marina i del batalló ultra Azov, "estan defensant la fortalesa, però els resulta molt difícil, perquè l'artilleria russa i els tancs estan disparant arreu, l'aviació també hi és i els vaixells s'hi han acostat i també estan disparant". De fet, una part del complex metal·lúrgic dona directament al mar.

El ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, per la seva banda, assegura que les forces ucraïneses que encara són a la planta estan "bloquejades". Segons ell, els ucraïnesos atrapats a Azovstal "han ignorat totes les propostes d'alliberar els civils i entregar les armes amb garanties per a la seva vida i un tracte digne d'acord amb la llei internacional".

Reconstrucció en 3D de l'assalt al teatre

Mentrestant, segueixen sortint a la llum noves dades sobre els atacs russos a aquesta martiritzada ciutat de la costa ucraïnesa del mar d'Azov. Una nova metodologia d'anàlisi de l'agència Associated Press suggereix que el nombre de víctimes al teatre de Mariúpol, atacat el 16 de març, és molt més alt del que inicialment es pensava i superaria els 600 morts, "gairebé el doble" de la xifra publicada fins ara. La investigació d'AP ha recreat el que va passar a l'interior del teatre aquell dia a partir del relat de 23 supervivents, membres dels equips de rescats i persones íntimament familiaritzades amb la seva nova vida en un refugi antiaeri. L'estudi es va basar en dos conjunts de plànols del teatre, fotos i vídeos fets a l'interior abans, durant i després del 16 de març, a més de comentaris d'experts que van revisar la metodologia. El govern va calcular des del principi que unes 300 persones hi van morir i des de llavors ha obert una investigació per crims de guerra.

Els periodistes d'AP han calculat un nombre molt més elevat de morts gràcies a la reconstrucció d'un model en 3D a partir dels plànols de l'edifici revisat repetidament per testimonis directes, la majoria de dins del teatre, que van descriure amb detall on s'allotjava la gent. Tots els testimonis van dir que almenys 100 persones eren en una cuina de camp a l'exterior i cap va sobreviure. També van dir que les habitacions i els passadissos de l'interior de l'edifici estaven plens, amb aproximadament "una persona per cada tres metres quadrats d'espai lliure". "Molts supervivents calculaven que hi havia unes 1.000 persones a l'interior en el moment de l'atac aeri, però el màxim que algú va veure escapar-se, inclosos els socorristes, va ser al voltant de 200", afegeix l'agència.

Aquest dimecres encara han sortit alguns autobusos des de Mariúpol per evacuar civils cap a les zones controlades per les autoritats ucraïneses, amb l'ajuda de l'ONU i de la Creu Roja Internacional, segons el governador regional.