Esclata la polèmica a França: Macron allargarà l'edat de jubilació fins als 64 anys

ParísEn un país on els drets socials són intocables, fa mesos que els sindicats i els partits d'esquerres i d'extrema dreta pressionen el govern francès perquè no compleixi amb la seva promesa d'allargar l'edat legal de jubilació, que actualment està fixada en els 62 anys. Però el president, Emmanuel Macron, que ja va anunciar durant la campanya electoral que impulsaria la reforma de les pensions, no s'ha fet enrere. La primera ministra, Elisabeth Borne, ha presentat aquest dimarts el controvertit projecte de llei que preveu ampliar fins als 64 anys l'edat de jubilació.

"El nombre de persones que cotitzen pels jubilats està disminuint en comparació al nombre de pensionistes. No és un argument polític, és una realitat. L'equilibri avui no està assegurat", ha destacat Borne. Segons la primera ministra, el govern té la responsabilitat de fer front a aquesta realitat "per poder preservar el nostre model social". El ministre d'Economia, Bruno Le Maire, ha xifrat en 13.000 milions d'euros el dèficit que el sistema de pensions tindrà el 2030. "L'equilibri del règim de pensions està amenaçat. És un fet incontestable i un problema greu", ha advertit Le Maire.

El govern ha negociat la reforma amb la dreta moderada –Els Republicans (LR)– per garantir que el projecte de llei es pugui aprovar a l'Assemblea, tot i que encara queden serrells per negociar i que als Republicans no hi ha consens total per votar a favor del projecte de llei. Però la contestació més important és la dels sindicats, que estan radicalment en contra de la reforma. Aquest mateix dimarts ja han anunciat mobilitzacions: el 19 de gener hi haurà una jornada de vaga general i, dos dies després, una manifestació a París. També l'extrema dreta i els partits d'esquerres han criticat durament la reforma. El líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, l'ha qualificat de "regressió social".

Més anys de cotització

França és un dels països de la Unió Europea amb una de les edats de jubilació més baixes. La reforma preveu ampliar l'edat fins als 64 anys el 2030 –no als 65 anys com preveia inicialment Macron–, però el sistema no és comparable amb altres països com Espanya. A França, per exemple, per poder cobrar la pensió màxima que correspon a cada pensionista s'ha d'haver cotitzat almenys 41 anys o, en el seu defecte, treballar fins als 67 anys. La reforma preveu allargar-ho fins als 43 anys de cotització (a Espanya seran 37 anys el 2027).

A la pràctica vol dir que si l'edat de jubilació legal actual és de 62 anys, una part dels treballadors prefereixen treballar més enllà per poder cobrar més pensió, un fet que situa l'edat real de jubilació a França al voltant dels 64 anys. En canvi, a Espanya, l'edat real de jubilació està per sota de l'edat legal. La reforma també preveu apujar la pensió mínima als 1.200 euros.