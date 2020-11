La fractura irreparable

Sigui quin sigui el resultat d’aquesta jornada electoral, hi ha una cosa que Trump ja ha aconseguit: una fractura irreparable al seu propi país. Fins i tot en cas de derrota, la seva base electoral serà sòlida, al voltant del 40%-45%, i el Partit Republicà ja no tindrà marge per tornar a la moderació. Els partidaris de Trump són autèntics believers que odien Washington i veuen els demòcrates com una banda de comunistes i hippies. El temps de la concertació bipartidista ha mort, almenys de moment, tal com va poder comprovar Obama durant el seu mandat. El Tea Party ha assolit el seu objectiu, que és apoderar-se del Grand Old Party. I no el deixarà anar.