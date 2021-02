França debat si s'ha de tornar a confinar

BarcelonaEl primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de París, Emmanuel Grégoire, va obrir la caixa dels trons dijous a la nit quan, en una entrevista radiofònica, va plantejar la possibilitat de confinar la capital francesa durant tres setmanes per aconseguir rebaixar dràsticament la xifra de contagis de covid-19 i, d'aquesta manera, "tenir la perspectiva de reobrir-ho tot" després. Posteriorment, el número dos del consistori que dirigeix la socialista Anne Hidalgo ha matisat les seves paraules per deixar clar que es tractava només d'una hipòtesi, però la idea de fons es manté: les restriccions vigents actualment a França són "extremadament restrictives", s'estan allargant massa en el temps, no estan tenint uns resultats sanitaris "prou convincents" i no garanteixen que, al final, no calgui confinar-se igualment.

Gabriel Attal, portaveu del govern francès –que és qui té l'autoritat per aprovar aquest tipus de mesures–, ha assegurat aquest divendres al matí que l'executiu "estudiarà" la proposta de la ciutat si s'acaba formalitzant, cosa que no es preveu que passi abans de dilluns. Però unes hores després el primer ministre, Jean Castex, ho ha descartat: "L'Ajuntament de París diu que cal que confinem tres setmanes i després ja està –ha dit durant una visita a un hospital–, però sabeu molt bé que amb les variants [del virus] això no és possible. No s'han de dir estupideses".

Dijous, Castex havia situat París dins de la llista de 20 departaments en què els indicadors epidemiològics mostraven una evolució més preocupant i en els quals el govern es plantejava endurir les mesures de contenció del coronavirus a partir del cap de setmana que ve. El primer ministre, però, va descartar el retorn al confinament total –una opció que, segons ell, cal retardar tant com es pugui– i va assenyalar més aviat cap a confinaments de cap de setmana, en la línia dels que s'han imposat per a aquest cap de setmana i el que ve a les conurbacions de Dunkerque (a l'extrem nord del país) i de Niça (a la costa mediterrània). En tot cas, va dir, les mesures s'haurien d'adoptar de manera consensuada amb les autoritats locals. Des de París, però, el confinament de cap de setmana es considera una mesura poc adequada, perquè és "molt restrictiva des del punt de vista de l'impacte social i bastant poc eficaç des del punt de vista científic", segons Grégorie.

Quatre mesos de toc de queda

El 14 d'octubre, el president de França, Emmanuel Macron, va decretar un toc de queda nocturn a les principals ciutats del país –que després s'estendria a més de la meitat del territori– amb l'objectiu de frenar el ràpid creixement del nombre de contagis que s'estava començant a registrar. La mesura no va ser prou efectiva, i el 30 d'octubre el país va entrar en un segon confinament domiciliari que es va allargar fins al 15 de desembre i que va aconseguir frenar notablement l'expansió del virus. Però des de llavors el toc de queda ha seguit vigent, i fins i tot s'ha ampliat: des del 16 de gener no es pot sortir de casa sense motiu justificat entre les sis de la tarda i les sis del matí. Els bars i els restaurants també estan tancats des de l'octubre.

Malgrat aquests quatre mesos de restriccions, França no ha aconseguit mantenir el virus a ratlla. Ara mateix és el tercer país del món que més noves infeccions registra cada dia (25.403, aquest dijous), per darrere dels Estats Units i el Brasil, i la seva incidència acumulada se situa en 214 casos per cada 100.000 habitants en l'última setmana, molt per sobre de països com Alemanya (63) o Espanya (84). França, de fet, és el sisè país del món amb més contagis acumulats des de l'inici de la pandèmia, amb 3,7 milions de persones, i el setè amb més morts, amb gairebé 85.600.

Davant d'aquestes dades, no és només l'Ajuntament de París qui pensa que la solució idònia seria un confinament. Aquest divendres, diverses veus de l'àmbit sanitari han demanat al govern de Macron que actuï amb rapidesa i torni a ordenar als ciutadans que es quedin a casa. Per exemple, el doctor Philippe Juvin, cap del servei d'urgències de l'hospital parisenc Georges Pompidou, ha donat per fet que tard o d'hora els francesos s'hauran de tornar a confinar i ha avisat que, com més tard es pregui aquesta decisió, més temps haurà de durar la mesura. "No sé què estem esperant", ha dit, en declaracions a la cadena BFM TV. Juvin, que també és l'alcalde de la població de la Garenne-Colombes, a l'Illa de França, pel partit conservador Els Republicans, considera que confinar només la ciutat de París no tindria sentit, sinó que "caldria tenir en compte tota la regió".