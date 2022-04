La guerra tecnològica més enllà dels combats militars

Més enllà dels combats estrictament militars i del desastre humanitari que representen quatre milions i mig de refugiats, la invasió d’Ucraïna per part de Rússia té derivades tecnològiques molt diverses , que van més enllà de l’escassetat de matèries primeres procedents dels dos països en conflicte i d’uns ciberatacs russos contra les infraestructures digitals ucraïneses cada vegada més intensos, potser per compensar la relativa manca d’efectivitat de les operacions militars sobre el terreny. Aquests són alguns dels casos més recents.

Al rescat del patrimoni cultural ucraïnès

Els servidors occidentals allotgen els documents de les principals institucions del país

1.300 bibliotecaris d’Europa i Amèrica del Nord s’afanyen des de fa un mes a descarregar còpies de les pàgines web i el contingut digital dels museus, les biblioteques, les universitats i altres institucions d’Ucraïna per tal de preservar-los en servidors occidentals (cedits per Amazon Web Services) abans que les bombes russes les destrueixin. Hi ha fototeques històriques, enregistraments de música popular, patrons de punt de creu, dissenys de rajoles, el memorial que recull els noms i les fotos de les més de 5.000 persones que van participar en la desactivació de la central nuclear de Txernòbil després de l’accident del 1986, i els registres de l’Holodomor, la política de fam que Stalin va imposar els anys 1932 i 1933 i que va causar la mort d’un milió i mig d’ucraïnesos. Fins i tot es volen conservar els registres de l’activitat del KGB, la policia secreta soviètica, perquè Ucraïna és l’únic lloc de l’antiga URSS on aquesta informació es troba a l’abast del públic. Fins ara s’han copiat unes 2.500 webs, que ocupen més de 25 terabytes de dades. Just a temps, perquè algunes estimacions indiquen que una tercera part ja han desaparegut pels efectes de la guerra.

Rebaixa en la itinerància de mòbil

Acord per reduir les tarifes majoristes d'itinerància a les telefòniques ucraïneses

La majoria de les telefòniques europees fa setmanes que ofereixen als refugiats ucraïnesos trucades i missatges de franc des dels llocs que els han acollit, per tal de facilitar-los el contacte amb els familiars que han quedat enrere. Ara, a instàncies de la Comissió Europea i de la GSMA, 27 operadores han acordat també reduir durant un mínim de tres mesos les tarifes majoristes d’itinerància que cobraran a les seves tres homòlogues d’Ucraïna –Kyivstar, Vodafone i Lifecell–, situant-les al mateix nivell que les companyies es facturen entre elles dins de la UE. Cal recordar que el fet que els consumidors europeus portem cinc anys sense pagar suplements d’itinerància –un avantatge que Brussel·les acaba de prorrogar fins al 2032– no vol dir que les companyies hagin deixat de cobrar-se mútuament pel servei. Entre els grups que participen en la nova iniciativa hi ha tots els grans del continent, des de Telefónica i Orange fins a Vodafone i Deutsche Telekom, però també Telenor, Telia, MásMóvil i els membres de l’Associació Europea d’Operadores Virtuals.

Ericsson i Nokia es retiren del mercat rus

Rússia queda en mans de Huawei i ZTE

Els dos grans proveïdors europeus d’equipament de xarxa a operadores de telecomunicacions mantenien una posició discreta des de la invasió, en part per no deixar el seu negoci a Rússia en mans del seu gran rival, la firma xinesa Huawei. Tanmateix, les dues empreses van acabar assumint la setmana passada les sancions al règim de Vladímir Putin i comunicant que suspenen activitats al país de manera indefinida, i aprovisionant per aquest concepte entre 90 i 100 milions d’euros cadascuna en els comptes del primer trimestre. Tant una com l’altra es troben enmig de sengles crisis de reputació: The New York Times va acusar Nokia d’haver contribuït a desplegar el sistema SORM de ciberespionatge de la seguretat de l’estat rus –fet que l’empresa nega–, mentre que els accionistes d’Ericsson han demanat responsabilitats a la direcció per haver pagat suborns a l’Estat Islàmic a canvi de poder continuar operant a l'Iraq. Així doncs, el mercat rus queda, a curt termini, en mans de Huawei i ZTE. Per altra banda, segons com acabi la guerra, a Ucraïna poden haver-hi contractes sucosos per reconstruir les xarxes malmeses.

Sabotegen els ordinadors dels programadors russos

Els creadors d'aplicacions del país han perdut la feina feta i les seves eines de treball

El responsable de mantenir node-ipc, un popular mòdul de programari de codi obert que molts programadors en llenguatge JavaScript fan servir per a la comunicació entre processos en Windows, Mac i Linux, l’ha contaminat amb unes línies addicionals de codi generalment inofensives, menys quan s’executen en ordinadors vinculats a adreces IP russes o bielorusses. En aquest cas, esborren tots els fitxers de l’equip, substituint-los amb l’emoji d’un cor. En conseqüència, molts creadors d’aplicacions dels dos països han perdut la feina que havien fet i les seves eines de treball. Tot i això, la comunitat internacional del codi obert ha reaccionat majoritàriament amb disgust, perquè consideren que l’acció del sabotejador desacredita tot el moviment i estableix un precedent perillós. Bona part d’aquests comentaris negatius s’han fet al repositori de codi GitHub, propietat de Microsoft, que des de fa pocs dies ha començat a blocar els perfils dels desenvolupadors i les empreses russes, com ara bancs, que ja no poden accedir al seu codi per modificar-lo.

Reconeixement facial per desmoralitzar les famílies russes

La base de dades de ClearviewAl s'està fent servir per identificar cadàvers

L’empresa nord-americana ClearviewAI va posar a principis de març a disposició del govern d’Ucraïna la seva base de dades de reconeixement facial, que amb 20.000 milions de rostres és considerada una de les més àmplies del món. Més de 2.000 milions d’aquestes imatges corresponen a ciutadans russos, moltes extretes de la xarxa social VKontakte, el Facebook rus. Inicialment, les autoritats ucraïneses les feien servir per detectar la presència d’infiltrats, però diverses informacions apunten ara cap a un ús més macabre: identificar els cadàvers dels soldats russos morts en combat, molts gairebé desfigurats, i fer arribar les fotografies als seus familiars.

Avisar via Discord d'on és l’exèrcit rus

Usuaris ucraïnesos informen de les posicions de les tropes enemigues

La majoria de les comunicacions entre les unitats militars russes es fan mitjançant ràdio sense xifrar . A Ucraïna s’ha creat una xarxa de ciutadans que escolten a totes hores aquestes transmissions i, quan contenen informació sobre la posició de les tropes o els plans de desplegament, la posen a disposició de l’exèrcit ucraïnès. La singularitat és que ho fan en una sala d’accés restringit de la plataforma de xat Discord, molt popular entre els usuaris de videojocs de tot el món, que habitualment hi comenten les seves partides. En aquest cas, però, està en joc una cosa molt més dramàtica.