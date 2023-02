Macron ignora les mobilitzacions i es manté ferm en allargar l'edat de jubilació

ParísEl govern francès no està disposat a fer marxa enrere en la seva intenció d'allargar l'edat de jubilació tot i les protestes massives al carrer. El tercer dia de vaga general aquest dimarts no ha aconseguit sumar tants manifestants com el 19 i el 31 de gener, dia en què van sortir al carrer gairebé 1,3 milions de persones, però ha confirmat que l'oposició a la reforma de les pensions impulsada pel president del país, Emmanuel Macron, és important. Segons el sindicat CGT, gairebé dos milions de persones s'han manifestat a França, una xifra que la policia rebaixa a 760.000, la meitat que a l'última vaga.

A més, el seguiment de la vaga ha caigut respecte a l'última jornada de protesta. Com en anteriors ocasions, el país ha estat lluny d'aturar-se, però s'han vist alterats especialment els sectors del transport i de l'energia. A més, els treballadors han bloquejat el port d'Havre, a Normandia, i milers d'estudiants han bloquejat també universitats i instituts arreu del país. La protesta a París ha acabat amb càrregues policials a la plaça de la Bastilla i als seus voltants.

Tot i que la participació en les protestes ha caigut –un element a tenir en compte és que la meitat del país està en període de vacances escolars–, els sindicats francesos mantenen el pols amb el govern i amenacen amb endurir les protestes si Macron no modifica el text legal, que preveu allargar l'edat de jubilació dels 62 anys actuals als 64. Una de les propostes que hi ha sobre la taula és la d'una vaga indefinida que podria començar a principis de març, tot i que els sindicats encara no han pres una decisió i volen donar temps a l'executiu perquè rectifiqui. De moment hi ha convocada una nova manifestació aquest dissabte a París, que es preveu multitudinària.

Vaga indefinida

"Si el govern no es mou, sí que ens plantegem una vaga indefinida", assegurava aquest dimarts Philippe Martinez, líder de la CGT, principal sindicat del sector públic a França. Un altre líder sindical, el secretari general de la CFDT, Laurent Berger, ha advertit que seria "una bogeria democràtica" ignorar la contestació social a la reforma.

L'executiu, però, sembla entestat en tirar pel dret i només està disposat a negociar alguns aspectes menors de la reforma. En cap cas renunciarà a allargar l'edat legal de jubilació fins als 64 anys. La primera ministra, Élisabeth Borne, assegurava diumenge en una entrevista que estava disposada a "moure's" en les negociacions, però en realitat el que està fent el govern és cedir en alguns aspectes puntuals que reclamen el grup d'Els Republicans, la dreta moderada, l'única formació que per ara sembla que li pot donar suport en la votació al Parlament. La resta, des de l'esquerra radical fins a l'extrema dreta, estan en contra de la reforma.

Concessions a la dreta

Tanmateix, Macron tampoc té assegurat el vot d'Els Republicans, que estan dividits sobre la conveniència o no de votar-hi a favor. Les protestes al carrer esquerden encara més la unitat de la dreta moderada i obliguen l'executiu a fer alguna concessió. Segons la premsa francesa, els canvis podrien introduir alguna millora de cara als treballadors amb carreres llargues, els que van començar a treballar molt joves, un dels col·lectius més afectats per la reforma de les pensions.

El govern francès té un pla B, tot i que ha manifestat que no vol utilitzar-lo en una reforma socialment tan rellevant: es tracta d'aprovar el projecte de llei sense l'aval parlamentari. La Constitució francesa ho permet i, de fet, l'actual govern ja ha recorregut a aquesta arma constitucional per aprovar els pressupostos i altres lleis durant aquesta legislatura, per desesperació dels grups de l'oposició. L'article 47.1 de la carta magna, ja conegut per la majoria de francesos, permet tirar endavant textos legals com si es tractés d'un decret llei però amb la diferència que a França el Parlament no l'ha de ratificar després.

Tensió a l'Assemblea

El projecte de llei està en fase de tramitació parlamentària, un procés que s'allargarà fins a mitjans de març. S'albira un final d'hivern calent per a Macron. Els debats al ple de l'Assemblea Nacional van començar dilluns en una sessió molt tensa i crispada i han continuat aquest dimarts a la tarda, mentre encara estaven en marxa les manifestacions en diferents ciutats del país. "No es pot governar gaire temps contra el seu propi país", ha retret al govern el líder socialista Olivier Faure.