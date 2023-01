Venut a Barcelona el pis més car de la història d'Espanya: 40 M€

BarcelonaTé 650 metres quadrats i unes vistes espectaculars de tot Barcelona. El pis més car de la història d'Espanya s'ha venut a Barcelona per 40 milions d'euros. Forma part del complex residencial de luxe de Mandarin Oriental situat al passeig de Gràcia i la seva venda ha batut un rècord històric segons el grup inversor KKH Property: és el preu més car que s'ha aconseguit mai per un pis a Espanya, tant pel preu global com per metre quadrat, 61.538 euros el metre. La companyia el va posar a la venda el juny passat i, finalment, l'operació s'ha tancat. Segons ha avançat El Confidencial, el comprador és un particular estranger.

L'àtic és el pis més car dels 34 habitatges de superluxe que conformen el complex de Mandarin Oriental, situat a la cantonada del passeig de Gràcia amb avinguda Diagonal, damunt de la Casa Seat. Van des dels 120 metres quadrats fins als 500, a part de l'àtic dúplex. La resta dels apartaments no baixen dels 2,5 milions. La inversió total que KKH va fer per la compra i remodelació de l'edifici, incloent-hi la Casa Seat, puja als 160 milions d'euros.

El grup inversor va comprar l'edifici, antiga seu del banc Deutsche Bank, amb la intenció de convertir-lo en un hotel de luxe de la cadena Four Seasons. Però la moratòria a les llicències de nous hotels al centre de Barcelona imposada el 2015 va forçar a repensar el projecte, i la societat finalment va optar per construir-hi pisos de luxe.

El concepte d'aquests pisos gira entorn del superluxe, i d'aquí ve l'aliança del grup KKH amb el Mandarin Oriental. "Es tracta d'oferir un estil de vida únic", van explicar des del grup inversor el juny del 2022, quan van presentar l'oferta de venda. L'edifici compta amb 1.000 m² de serveis comunitaris com una sala de reunions, una biblioteca, un spa, un gimnàs, piscina i jardí per als propietaris, informa Carlota Serra. A més, la gestió de l'edifici la fa Mandarin Oriental i s'hi presten serveis com seguretat 24 hores, manteniment, jardineria, etcètera. "La idea és estendre aquí els mateixos serveis que podries tenir en un hotel de cinc estrelles", explicava llavors el conseller delegat de KKH, Jordi Bono. L'immoble ha estat dissenyat pel conegut arquitecte Carlos Ferrater, Premio Nacional d'arquitectura, i l'interiorisme ha anat a càrrec del famós estudi londinenc Muza Lab.