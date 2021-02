Els xinesos tornen al seu país per vacunar-se

SANTA COLOMA DE GRAMENETEl senyor Pan no té cap intenció de deixar entrar ningú a la seva parafarmàcia. Ha col·locat una taula rodona a l'entrada per impedir el pas als clients, i un plàstic transparent que penja del marc de la porta i a través del qual els atén. "Abans també deien que els xinesos estàvem bojos perquè anàvem amb mascareta pel carrer, i ara tothom en porta", contesta des de l'altre costat del plàstic quan se li pregunta si no exagera una mica amb tanta precaució.

El senyor Pan és un dels moltíssims xinesos que tenen una botiga al barri de Fondo de Santa Coloma de Gramenet, a Catalunya, on es poden trobar negocis de tot tipus regentats per aquesta comunitat. Des de parafarmàcies fins a perruqueries, supermercats, botigues de roba o fins i tot una autoescola. Són fàcils de localitzar perquè tots tenen rètols escrits en xinès, a més d’en castellà. Alguns, però, han abaixat la persiana les últimes setmanes: qui pot se'n va, torna a la Xina.

No es tracta d'una percepció, sinó que ho confirma el president de la Federació d'Unions d'Associacions Xineses d'Espanya, Lam Xuen Ping, i ho corroboren la presidenta de l'Associació Cultural Xinesa de Badalona, la senyora Xen, i el president de la Associació de Xinesos de Santa Coloma de Gramenet, Zhou Youtong. Cap dels tres sap precisar quants xinesos han marxat, però asseguren que "molts". A Catalunya viuen uns 100.000 xinesos, la meitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

L'èxode va començar a l'octubre perquè temien que els seus fills es contagiessin a l'escola, i ara hi tornen per vacunar-se contra el coronavirus. A la Xina la vacuna (la de fabricació autòctona, esclar) està disponible per a tothom, asseguren els representants de les tres associacions. En alguns casos és gratuïta, en altres cal pagar, però el que no cal és esperar. O sigui, a diferència d'aquí, la seva administració no es limita als grups de més risc. Els experts, a més, calculen que la seva eficàcia és del 79%. Val la pena tornar a la Xina, doncs.

Això, però, no vol dir que els carrers del barri de Fondo s'hagin buidat de xinesos, ni molt menys. Se'ls veu passejant per la plaça del Rellotge, ara copada amb cartells electorals que diuen "President Illa, vota PSC" -n'hi ha un a cada fanal-, despatxant a les botigues, comprant o simplement traient el cap pel balcó. Això sí, pregunti a qui es pregunti, tots els xinesos responen que els agradaria tornar al seu país, encara que fos per una temporada, fins que la pandèmia aquí estigui controlada.

El senyor Pan diu que ell no tornarà a la Xina perquè cal fer una quarantena d'un mes en arribar, després necessitaria un altre mes per posar-se les dues dosis de la vacuna, i ell no es pot permetre tancar la parafarmàcia tant de temps. Fa 18 anys que és a Espanya, i seria com llançar per la borda gairebé mitja vida. I a més el negoci no li va malament: ara s'ha disparat la venda de la vitamina C, diu. Els que es queden aquí intenten augmentar les defenses contra el coronavirus.

Però no només és el temps, també els diners. El preu del bitllet d'avió a Pequín s'ha disparat, i ara ja no hi ha vols directes de Barcelona a la capital xinesa. De fet, l'avió és el que fa enrere al senyor Xen, que té un restaurant de menjar xinès al carrer Dalmau, també al barri de Fondo. "A l'avió no corre l'aire i podem contagiar-nos", contesta el fill, un nen d’11 anys que es diu Yunhao i que fa de traductor del pare, que gairebé no sap parlar castellà. Per això es queden aquí tot i que el restaurant va de mal borràs. Perquè ells, continua traduint el nen, sí que han notat l'èxode a la Xina: la seva clientela ha baixat en picat perquè és exclusivament xinesa. De fet, és fàcil deduir-ho veient la vitrina del restaurant: hi ha safates amb colls de pollastre, llengües de porc, budells i ànecs sencers amanits amb soja, sucre i all. "Són les nostres tapes xineses", diu el pare, que això sí que sap dir-ho en castellà.

Ana Xia assegura que la seva clientela no és solament xinesa i, malgrat això, el seu negoci també va de mal borràs. Té una pastisseria al carrer Beethoven. A l'entrada hi ha un cartell amb una llista de totes les exquisideses que ven, escrit en xinès i en castellà. La setmana que ve comença la celebració de l'Any Nou xinès, l'Any del Bou, però ni així espera que augmentin les vendes. "Les famílies no es reuniran, ni aniran a restaurants. Cadascú es quedarà a casa seva", està convençuda.

L'Any Nou xinès sempre se celebra a Santa Coloma de Gramenet amb espectacles i una rua pels carrers. L'any passat totes les activitats es van haver de suspendre per la pandèmia, i aquest només es faran online. Però els xinesos ho accepten amb resignació i sense queixar-se, perquè en una cosa coincideixen tots: aquí no tenim ni idea de les conseqüències del coronavirus i la pandèmia s'està gestionant fatal en comparació amb la Xina.

Absència escolar

Un exemple: a l'inici del curs escolar tots els xinesos es van negar en massa a portar els fills a classe, segons explica per telèfon Raúl Godino, director de l'Escola Mercè Rodoreda, del barri de Fondo i el 20% dels alumnes de la qual són d'origen xinès. No va ser l'únic centre educatiu amb aquest problema. Segons diu, fins i tot l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va haver de convocar una reunió amb un mediador escolar que parla xinès per aconseguir que les famílies comencessin a portar gradualment els fills a l'escola.

Ara, assegura el director de la Mercè Rodoreda, tots els alumnes s'han reincorporat a classe, excepte els de dues famílies que no han aconseguit localitzar. Sospita que, possiblement, com tantes altres, també deuen haver tornat a la Xina.