El Superior evita l'entrada a presó a Parramon

Andorra la VellaL'advocat Josep Parramon no haurà d'ingressar a presó per complir els divuit mesos condicionals imposats arran de l'impagament de part d'un deute a un client. Així ho ha decidit el Tribunal Superior, qui ha acceptat el recurs d'apel·lació que va presentar el lletrat al·legant que la situació econòmica del seu client no li permet fer front al pagament. A banda de la no entrada al centre penitenciari de la Comella, la sala Penal també ha decidit declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs.

Els fets que van portar a Parramon a la seu de la justícia acusat d'un delicte d'apropiació indeguda es remunten al 2012, quan un resident alemany a Catalunya va donar 108.500 euros a l'exlletrat en forma de dipòsit per crear una societat a Andorra. Tanmateix, l'alemany va canviar d'opinió després d'haver lliurat els diners i els hi va reclamar, però només va rebre 15.000 euros.