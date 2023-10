Gir al cas del jove francès desaparegut a Andorra el 2016

Andorra la VellaFlorent Grégoire va sortir de la Pensió Roser d'Escaldes amb una motxilla a l'esquena. La imatge de la càmera de l'establiment feta quan sortia és l'última del jove de 28 anys. Era el 12 de setembre del 2016. Es va 'volatilitzar' i set anys després encara no se sap res més. El Tribunal de Nantes acaba de processar la dona (actualment de 63 anys) amb qui compartia habitació a la pensió. La fona, australiana d'origen indonesi, està acusada d'assassinat amb agreujants.

Grégoire era un 'woofer' i viatjava treballant en granges ecològiques a canvi de menjar i allotjament. No se sap que feia amb la dona australiana en una pensió d'Andorra. Ella assegura que eren parella, però ningú del cercle del jove sabia res. El motiu del crim es desconeix. Després de la desaparició es van treure 5.000 euros de caixers automàtics amb la targeta de Grégoire. Se sospita que va ser la dona o per utilitzar-los o fer veure que era ell qui els havia tret i per tant una prova que era viu després de desaparèixer al Principat. La dona nega cap relació amb el crim i assegura que el jove va marxar de la pensió. També se sospita que és l'autora d'uns missatges de mòbil que es van enviar a la família fent-se passar pel ciutadà francès originari de Nantes.