La méteo: aiguats molt irregulars per encetar una setmana moguda

BarcelonaLes pluges intenses han anat regant moltes comarques de la meitat sud de Catalunya durant les últimes hores. Aiguats molt irregulars però que han arribat a fer córrer l'aigua pels carrers en alguns pobles de comarques com l'Alt Camp i el Tarragonès. D'entre les precipitacions més abundants fins a les 4 de la tarda en destaquen (en l/m²):

Illa de Buda, 56

El Masroig, 46

Nulles, 46

Benissanet, 43

Tivissa, 40

Aldover, 36

Ascó, 33

Tarragona, 26

Tortosa, 24

Falset, 21

La Llacuna, 21

Cervera, 17

Així baixava l'aigua per l'Av. de Catalunya de Vallmoll fa 1 hora en plena tempesta! pic.twitter.com/nNlzpwLfmD — Manel meteo Vallmoll (@meteovallmoll) 30 de agosto de 2021

Les pluges també han regat les Balears durant el matí. Destaquen els 22 l/m² acumulats al Port de Palma, tot just la segona pluja més abundant de l'any fins ara en aquest punt, només superada pels 32 l/m² del 23 de maig. També destaquen els 19 l/m² de Sant Joan de Labritja i els 18 de Calvià.

Avui les pluges seran molt irregulars, però els ruixats que apareguin poden deixar més de 30 o 40 l/m² en poca estona. Les possibilitats més altes de pluges localment fortes se situaran a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, però no són descartables aiguats també a la costa central. A la tarda les tempestes també apareixeran al Pirineu i a la Catalunya Central i, en canvi, sectors del pla de Lleida i de les comarques de Girona quedaran més al marge d'aquest risc de pluges abundants.

El Meteocat té actius diversos avisos per intensitat i acumulació de pluja. En una quinzena de comarques el perill per pluges intenses es considera alt (avís de nivell 4 sobre 6); són comarques de les Terres de l'Ebre i del litoral i prelitoral central i sud. També hi ha actiu un avís per possibles acumulacions de més de 100 l/m², que en aquest cas afecta un grup de comarques costaneres que va del Garraf al Montsià.

La inestabilitat marcarà també els pròxims dies. Durant la nit es podrien repetir encara pluges localment fortes en punts de la costa, i demà a la tarda també es reactivaran els ruixats i tempestes al Pirineu i a la Catalunya Central. Sempre seran pluges molt irregulars i de poca estona. Res fa pensar en una situació de pluja més continuada.

Entre dimecres a la tarda i dijous és bastant possible una nova situació de ruixats i tronades que afectarà sobretot la meitat oest de Catalunya. Les pluges podrien tornar a ser abundants al Pirineu i Prepirineu, però també a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la resta és menys probable que hi plogui amb ganes al centre de la setmana, però encara hi ha incertesa i en tot cas el temps continuarà sent molt insegur.

Pel que fa a la temperatura no hi haurà grans canvis. La sensació d'estiu continuarà ben viva durant els dies pròxims, encara que la calor no sigui molt intensa. Tot i aquest panorama d'inestabilitat, no hi ha indicis d'un gir cap a l'ambient de tardor, sinó que com a molt la temperatura serà de tram final de l'estiu: sensació tèrmica per sobre dels 30 graus al migdia i nits encara amb moltes mínimes per sobre dels 20 graus a la costa.

A més llarg termini no hi ha indicis que els ruixats irregulars s'hagin d'estroncar: durant el cap de setmana podrien continuar apareixent, tot i que en aquest cas sembla més probable una situació típica de ruixats de tarda al Pirineu i a la Catalunya Central que afecti bastant menys la costa.